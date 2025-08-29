OL - Ligue Europa : horaire, chapeaux, diffusion TV

Horaire, chapeaux et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques du tirage de la Ligue Europa qui concerne l'OL ce vendredi.

Une nouvelle qualification inespérée. Après une saison 2024-2025 en dents de scie, l'OL est parvenu à arracher un ticket pour la Ligue Europa in extremis. Une sixième place obtenue grâce au penalty havrais lors de la dernière journée contre Strasbourg… Et à la victoire du PSG face au Stade de Reims, en finale de Coupe de France. Du lyonnais tout craché ces dernières saisons mais qui suffit à son bonheur et celui des supporters. Cette saison, un nouveau OL a fait son entrée sur la scène et tentera de déjouer tous les pronostics en sa défaveur. En marge de la préparation du match contre l'OM, les joueurs, staff et journalistes suivront avec attention le tirage qui se tient ce vendredi.

Tirage au sort dès 13h

Les 36 équipes, dont l'OL, attendent avec impatience ce tirage au sort de la Ligue Europa. Les supporters aussi par ailleurs. De la patience, il en faudra encore un peu. Le tirage au sort aura lieu à partir de 13h, en direct de Monaco. En France, il sera diffusé sur Canal+ ou gratuitement via le site officiel de l'UEFA.

L'OL est dans le chapeau 2

Avant d'aborder les phases de Ligue dès le 24-25 septembre, l'OL figure dans le pot 2. Les hommes de Paulo Fonseca se retrouvent avec Fenerbahçe ou encore le Celtic. Rappelons-le, durant les phases de Ligue, chaque équipe en affronte deux autres parmi les quatre chapeaux (8 matchs), et elle ne peut rencontrer un club de son même championnat.

Chapeau 1 : AS Roma, Porto, Glasgow Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzbourg, Aston Villa

Le chapeau de l'OL : Fenerbahçe, Braga, Etoile Rouge de Belgrade, Lyon, PAOK, Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

Chapeau 3 : Young Boys de Berne, Bâle, Midtjylland, Fribourg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Chapeau 4 : Bologne, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaïkos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann