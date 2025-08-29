Ce vendredi à partir de 13h, l’OL connaitra son programme en Ligue Europa. Huit matchs à disputer, dont quatre à domicile. Avec une présence dans le chapeau 2, à quel tirage s’attendre pour le club lyonnais ?

Tous les regards sont tournés vers la fin du mercato et à raison. Cela va clairement conditionner la suite de la saison si l’OL se retrouve à devoir vendre Malick Fofana ou Georges Mikautadze. Il y aura forcément un remplaçant trouvé, mais on sait ce que l’on perd, pas ce que l’on gagne. En attendant ce dénouement estival, le club lyonnais va suivre avec attention le tirage au sort de la Ligue Europa, qui se tient ce vendredi à Monaco. À partir de 13h, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont connaitre le programme qui les attend à partir de la fin septembre en Ligue Europa.

Finir entre la 1re et la 24e place pour aller en phase finale

Placé dans le chapeau 2, l’OL va tenter de faire mieux que la saison passée, même si l’effectif est bien moins pléthorique pour pouvoir performer sur plusieurs tableaux. Reste que le tirage au sort peut se montrer sympathique avec la formation de Paulo Fonseca, qui pourra retrouver le banc de touche en Europe. Ou alors avoir la main lourde avec huit gros affrontements. Quatre se joueront à l’extérieur et les quatre autres à domicile et il faudra finir dans les huit premiers pour aller directement en 8es ou alors finir entre 9 et 24 pour un barrage. Voici ce que pourrait être le scénario du pire et celui bien plus abordable pour l’OL.

Le pire tirage : AS Roma, Aston Villa, Fenerbahçe, Braga, Bâle, Nottingham Forest, Bologne, Stuttgart

Le meilleur tirage : Dinamo Zagreb, Salzbourg, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Ludogorets, FCSB, Go Ahead Eagles, Brann