Mahamadou Diawara, milieu de l'OL
Mahamadou Diawara, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : direction la Belgique pour Diawara ?

  • par David Hernandez

    • N’entrant pas dans les plans de Paulo Fonseca, Mahamadou Diawara cherche une porte de sortie. Cela pourrait bien être en Belgique puisque l’OL et le Royal Antwerp seraient proches d’un accord.

    Dans les jours et semaines à venir, le chiffre 40 risque d’être banni à Lyon, tant il amène des tracas. Alors que le début de saison est parfait sur le terrain, la réalité économique pousse l’OL à devoir se séparer d’un de ses cadres. Ils sont deux avec Malick Fofana et Georges Mikautadze. La question, à quatre jours de la fin du mercato, reste à savoir lequel des deux offensifs se verra sacrifié pour rentrer dans les clous financiers. À ces deux dossiers se greffent d’autres, bien plus secondaires et qui ne permettront pas d’atteindre la fameuse somme des 40 millions d’euros. Jeudi soir, Saël Kumbedi a rejoint, via un prêt avec option d’achat, Wolfsburg et un autre jeune joueur pourrait bien suivre les pas du latéral dans les prochaines heures.

    En quête de temps de jeu

    À la différence de Kumbedi, Mahamadou Diawara ne fait pas partie des plans de Paulo Fonseca pour cette saison, ne serait-ce que dans la rotation. Alors, l’OL et le joueur sont à la recherche d’une porte de sortie depuis quelques semaines déjà. Si Copenhague a montré un intérêt, c’est du côté de la Belgique que le milieu va très certainement tenter de lancer sa carrière professionnelle, selon L’Equipe. L'OL et le Royal Antwerp seraient proches d'un accord pour un prêt payant de 500 000 €, assortie d'une option d'achat à hauteur de 3,5 millions d'euros et de divers bonus.

    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : quel tirage abordable et moins abordable pour l’OL ?

