Actualités
Eugénie Le Sommer à l'entraînement avec OL - Lille
Eugénie Le Sommer à l’entraînement avec OL – Lille (crédit : David Hernandez)

Bleues : Le Sommer (ex-OL) s'est sentie trahie par Bonadei

  • par Antoine Lio

    • Non sélectionnée à l'Euro en Suisse par Laurent Bonadei, Eugénie Le Sommer s'est sentie confuse et trahie.

    Son absence a-t-elle été une des causes de la nouvelle élimination de l'équipe de France face à l'Allemagne en quart de finale ? Peut-être… De toute manière, Eugénie Le Sommer ne figurait pas parmi les joueuses retenues dans la liste du sélectionneur Laurent Bonadei. C'est au téléphone qu'elle a appris la nouvelle et s'est dit stupéfaite. Lors d'une visioconférence avec plusieurs médias, la meilleure buteuse des Bleues (94 buts) a évoqué des mots forts à l'égard de la manière dont elle apprenait sa non-convocation pour l'Euro en Suisse.

    La joueuse la plus capée (200 sélections) de l'Hexagone s'est d'abord sentie déçue avant un sentiment de trahison. Elle qui n'a pas été retenue tout comme son ancienne capitaine lyonnaise Wendie Renard. "Quand j’ai su que je n’allais pas faire l’Euro, j’ai voulu partir loin. Cela a été très dur à encaisser.  Il y a surtout eu de l’incompréhension. Dans ces moments-là, on oublie souvent le côté humain et on ne se dit pas comment une joueuse va se sentir après ça, a-t-elle expliqué. Les choix, on ne les discute pas et je ne les ai jamais discutés d’ailleurs. Mais quand on donne sa confiance à quelqu’un, c’est difficile… Je me suis sentie trahie."

    "Je me demande juste pourquoi."

    Rappelant qu'elle avait déjà vécu un épisode difficile après son éviction en 2021, Eugénie Le Sommer n'a pas critiqué "les choix, mais la manière". "Ça a été un coup de fil de trois minutes. La raison, c’était qu’il préparait la Coupe du monde de 2027. Je ne pensais pas qu’on pourrait me le dire comme ça au téléphone, a-t-elle poursuivi. Quand en début de saison on te met dans un groupe de leaders, notamment avec Wendie (Renard), où on a des appels téléphoniques à trois, on te donne le programme pour l’Euro et te dit ce qu’on va faire… Je ne dis pas que c’était assuré qu’on aille à l’Euro, mais en fait je me demande juste pourquoi."

    À 36 ans, un retour d'Eugénie Le Sommer est-il encore envisageable après ces épisodes et déclarations ? Participera-t-elle à la prochaine Coupe du monde 2027 ? Seul l'avenir nous le dira mais l'ancienne attaquante de l'OL Lyonnes préfère se focaliser sur sa nouvelle équipe du Mexique du Deportivo Toluca FC. Équipe dans laquelle elle a notamment retrouvé Amandine Henry ou encore Patrice Lair.

    à lire également
    Eugénie Le Sommer célébrant l'un des ses buts lors de France - Colombie
    OL - France féminine : Kenza Dali prend la défense de Le Sommer

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mercato : Mehdi Taremi dans le viseur de l'OL ? 11:00
    Eugénie Le Sommer à l'entraînement avec OL - Lille
    Bleues : Le Sommer (ex-OL) s'est sentie trahie par Bonadei 10:15
    Mahamadou Diawara, milieu de l'OL
    OL - Mercato : direction la Belgique pour Diawara ? 09:30
    Tanner Tessmann lors de FCSB - OL en Ligue Europa
    Ligue Europa : quel tirage abordable et moins abordable pour l’OL ? 08:45
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Mikautadze ne manque pas de prétendants 08:00
    OL - Ligue Europa : horaire, chapeaux, diffusion TV 07:30
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Kumbedi rejoint en prêt Wolfsburg 28/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Equipe de France : Merah retenu avec les U20, Molebe avec les U19 28/08/25
    d'heure en heure
    Cesar Azpilicueta, ancien défenseur de l'Atlético
    Mercato : Azpilicueta vraiment dans les standards de l’OL ? 28/08/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Moussa Niakhaté (OL) convoqué avec la sélection du Sénégal 28/08/25
    L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
    L’OL dévoile les grands lignes de l’hommage à Lacombe dimanche 28/08/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : l’OL connait tous ses potentiels adversaires du chapeau 1 28/08/25
    L'arbitre Audrey Gerbel va diriger la rencontre de l'OL féminin face au Havre.
    Première Ligue : Audrey Gerbel aux commandes d'OL Lyonnes - OM 28/08/25
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Coupe LFFP : entrée en lice le 4 février 2026 pour l’OL Lyonnes 28/08/25
    Mercato : Malcom Barcola (ex-OL) signe librement au Maroc 28/08/25
    Les supporters marseillais lors d'OM - Montpellier
    OL - OM : un arrêté ministériel pour interdire les supporters marseillais 28/08/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Téo Barisic (OL) retenu avec les Espoirs croates 28/08/25
    Khalis Merah et Yacine Chaïb lors d'OL - RWDM Brussels
    Merah se dit "heureux et fier" suite à sa prolongation à l'OL 28/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut