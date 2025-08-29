Bleues : Le Sommer (ex-OL) s'est sentie trahie par Bonadei

Non sélectionnée à l'Euro en Suisse par Laurent Bonadei, Eugénie Le Sommer s'est sentie confuse et trahie.

Son absence a-t-elle été une des causes de la nouvelle élimination de l'équipe de France face à l'Allemagne en quart de finale ? Peut-être… De toute manière, Eugénie Le Sommer ne figurait pas parmi les joueuses retenues dans la liste du sélectionneur Laurent Bonadei. C'est au téléphone qu'elle a appris la nouvelle et s'est dit stupéfaite. Lors d'une visioconférence avec plusieurs médias, la meilleure buteuse des Bleues (94 buts) a évoqué des mots forts à l'égard de la manière dont elle apprenait sa non-convocation pour l'Euro en Suisse.

La joueuse la plus capée (200 sélections) de l'Hexagone s'est d'abord sentie déçue avant un sentiment de trahison. Elle qui n'a pas été retenue tout comme son ancienne capitaine lyonnaise Wendie Renard. "Quand j’ai su que je n’allais pas faire l’Euro, j’ai voulu partir loin. Cela a été très dur à encaisser. Il y a surtout eu de l’incompréhension. Dans ces moments-là, on oublie souvent le côté humain et on ne se dit pas comment une joueuse va se sentir après ça, a-t-elle expliqué. Les choix, on ne les discute pas et je ne les ai jamais discutés d’ailleurs. Mais quand on donne sa confiance à quelqu’un, c’est difficile… Je me suis sentie trahie."

"Je me demande juste pourquoi."

Rappelant qu'elle avait déjà vécu un épisode difficile après son éviction en 2021, Eugénie Le Sommer n'a pas critiqué "les choix, mais la manière". "Ça a été un coup de fil de trois minutes. La raison, c’était qu’il préparait la Coupe du monde de 2027. Je ne pensais pas qu’on pourrait me le dire comme ça au téléphone, a-t-elle poursuivi. Quand en début de saison on te met dans un groupe de leaders, notamment avec Wendie (Renard), où on a des appels téléphoniques à trois, on te donne le programme pour l’Euro et te dit ce qu’on va faire… Je ne dis pas que c’était assuré qu’on aille à l’Euro, mais en fait je me demande juste pourquoi."

À 36 ans, un retour d'Eugénie Le Sommer est-il encore envisageable après ces épisodes et déclarations ? Participera-t-elle à la prochaine Coupe du monde 2027 ? Seul l'avenir nous le dira mais l'ancienne attaquante de l'OL Lyonnes préfère se focaliser sur sa nouvelle équipe du Mexique du Deportivo Toluca FC. Équipe dans laquelle elle a notamment retrouvé Amandine Henry ou encore Patrice Lair.