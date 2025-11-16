OL Lyonnes : Eugénie Le Sommer rend visite à son ancien club

Samedi, Eugénie Le Sommer était à Décines. Ancienne joueuse de l'OL Lyonnes, elle était en visite et a retrouvé ses ex-coéquipières.

C'est un monument du football français qui était à Décines samedi. 430 rencontres avec l'OL Lyonnes, 314 buts et plus de 30 titres en carrière. Eugénie Le Sommer a retrouvé son ancien club et ses ex-coéquipières en rendant visite aux Fenottes ce week-end. Entre deux parties de Ligue des champions, mardi face à Wolfsburg et mercredi chez la Juventus, Selma Bacha, Inès Benyahia et l'ensemble des Rhodaniennes ont accueilli avec un grand sourire la membre de Toluca, au Mexique.

15 ans chez les professionnelles à l'OL lyonnes

Après 15 ans au haut niveau à Lyon, l'attaquante avait tourné la page de sa longue histoire en France à la fin de la saison 2024-2025. Le premier départ de la vague estivale chez les championnes de France en titre. Un retour dans l'Hexagone quelques jours après la fin de l'exercice mexicain. En effet, sa formation a été éliminée lundi dernier en quarts de finale lors de la double confrontation face à Guadalajara.

Rappelons que mercredi, les joueuses de Jonatan Giráldez défieront les Turinoises dans le cadre de la quatrième journée de la Coupe d'Europe. En milieu de semaine, elles ont largement dominé les Allemandes 3 à 1. Une compétition que Le Sommer a remportée à huit reprises.