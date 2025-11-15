Ligue des champions : l'OL Lyonnes peut se qualifier dès mercredi

Selon les scénarios de la prochaine journée de Ligue des champions, l'OL Lyonnes sera qualifié pour les barrages. Un succès contre la Juventus l'enverrait déjà en 8es de finale, en attendant mieux.

Elles visent évidemment plus loin, mais c'est déjà une première étape. Avec neuf points en trois journées de Ligue des champions, l'OL Lyonnes ne manquera sans doute pas les barrages, qui peuvent être perçus comme des 8es de finale. Il reste encore trois matchs à disputer dans la nouvelle phase de classement, et le club rhodanien a sept longueurs d'avance sur le 13e et premier éliminé, Twente.

Vous l'aurez peut-être deviné, mathématiquement, la prochaine affiche contre la Juventus Turin pourrait être décisive. En attendant de connaître tous les résultats, les Fenottes savent qu'elles seront officiellement qualifiées pour le tour suivant en cas de victoire en Italie.

Viser le top 4

En réalisant le douze sur douze, les joueuses de Jonatan Giráldez s'assureraient officiellement une place dans les douze premiers. Et sans doute mieux au jeu des confrontations entre les autres formations. Elles pourraient par exemple obtenir à coup sûr le statut d'équipe tête de série, soit être dans les huit premiers.

La victoire face à Wolfsburg (3-1), couplée à celle glanée à Arsenal (1-2) sont des messages envoyés à la concurrence. Les Lyonnaises entendent bien jouer dans la cour dans grandes cette saison en Coupe d'Europe. Pour cela, l'ambition est de finir dans le top 4. Une place qui leur offrirait un billet direct pour les quarts de finale. Mais avant d'y songer, il y a un duel à gagner face aux Turinoises mercredi à 18h45.