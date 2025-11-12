Face à un possible concurrent au titre, l'OL Lyonnes n'a pas tremblé. Il a dominé assez facilement Wolfsburg mardi lors de la troisième journée de Ligue des champions (3-1). De quoi réjouir les acteurs du côté lyonnais.

Jonatan Giráldez

"Je suis satisfait. De manière générale, nous avons livré une belle copie. En première période, nous nous sommes adaptés car la disposition défensive de Wolfsburg était un peu différente. On a très bien fait puisqu'on s'est créés des opportunités pour marquer. On a eu le contrôle de la partie en voulant mettre la pression sur l'adversaire.

Ce n'est pas toujours facile d'attaquer face à un bloc bas parce que tu n'as pas toujours l'espace. Mais ce (mardi) soir, on est parvenus à trouver plusieurs solutions pour le faire et s'offrir des occasions. En revanche, le fait de ne pas faire de clean-sheet est frustrant. C'était leur seule chance de la rencontre, donc je ne suis pas content là-dessus. C'est tout de même une bonne base de travail avant la Juventus (le 19 novembre).

(Sur Ada Hegerberg) La dernière fois, vous me posiez une question sur son inefficacité. Mais c'est toujours la même joueuse. Elle a fait une très belle prestation, même si elle a eu les actions pour inscrire d'autres buts. Défensivement également, elle a apporté. Selon moi, ce problème d'inefficacité n'existe pas, le plus important étant qu'elle obtienne ces situations."

"On a très bien réalisé le pressing ensemble"

Lindsey Heaps

"C'était un très bon match, même si on doit faire mieux sur le but concédé. Je suis très heureuse pour l'équipe et aussi pour Ada qui marque deux fois. On a très bien réalisé le pressing ensemble en étant proches les unes des autres. Ainsi, lorsqu'on récupère le ballon, c'est plus facile offensivement.

Wolfsburg est une belle équipe, mais là, on a réussi à répondre collectivement et c'est ce qui explique qu'on a bien joué aujourd'hui. Mais c'est dur d'affronter un tel adversaire. De notre côté, il y a encore des choses à améliorer, mais c'est positif globalement."

"Notre pressing les a étouffées"

Selma Bacha

"On a beaucoup travaillé en amont pour décortiquer cette formation allemande. On a fait de la vidéo et bossé tout ça à l'entraînement. Nous étions concentrées, très solidaires et physiquement au top. C'était important de gagner et de montrer aux autres écuries que l'OL Lyonnes est là. À la mi-temps, on était toutes extrêmement contentes de notre performance, notre pressing les a étouffées.

C'est frustrant de prendre ce but en fin de partie, surtout que juste avant, on se dit qu'on doit faire un clean-sheet. Mais ce n'est pas grave, bien qu'on soit des compétitrices et que ça ne nous fasse pas plaisir. Nous allons analyser tout ça, sachant que le plus important était de l'emporter."