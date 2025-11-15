Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

OL : plusieurs joueurs de l'OL en piste ce samedi

  • par Gwendal Chabas

    • Dans des contextes bien différents, six joueurs de l'OL joueront avec leurs sélections respectives ce samedi. De la Coupe du monde, des éliminatoires européens ou encore des matchs amicaux au programme.

    Le menu sera copieux ce samedi pour les fans de l'OL qui souhaiteraient suivre les joueurs aux quatre coins de la planète. Ils seront six à disputer des matchs ce samedi, à chaque fois dans des contextes bien particuliers. Des affiches à enjeux, d'autres moins, pour les jeunes et les cadres de l'Olympique lyonnais.

    Nous aurons pour débuter à 13 heures les U19 français avec Khalis Merah et Enzo Molebe. Préservé pour la première rencontre des qualificatifs à l'Euro, le milieu de terrain est titulaire ce 15 novembre, comme l'attaquant. Les Bleuets s'étaient imposés facilement, 4-0, contre les Iles Féroé pour lancer leur campagne.

    Une demi-heure plus tard, commencera le 16e de finale de Coupe du monde U17 entre l'Angleterre d'Alejandro Gomes Rodríguez et la Corée du Sud. Un duel très important pour les Anglais. Ils espèrent imiter les Français de Rémi Himbert, vainqueurs de la Colombie vendredi (2-0).

    Match de gala entre le Sénégal de Niakhaté et le Brésil

    En fin d'après-midi, nous aurons le Sénégal de Moussa Niakhaté opposé au Brésil dans une affiche de gala (17 heures). Une partie se jouant à Londres, dans le stade d'Arsenal. Puis, à 18 heures, ce sera au tour du gardien Matthias Da Silva, avec le Portugal U19, de disputer les éliminatoires à l'Euro. Après leur nul 1-1 contre l'Estonie, les Portugais ont besoin de se rassurer en battant la Macédoine du Nord.

    Pour conclure la journée, vous serez peut-être intéressé par la confrontation amicale entre les États-Unis de Tanner Tessmann et le Paraguay. Le coup d'envoi sera donné à 23 heures du côté de Chester, en Pennsylvanie.

