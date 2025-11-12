En fin de semaine, les Lyonnais Alejandro Gomes Rodríguez (Angleterre) et Rémi Himbert (France) joueront les 16es de finale du Mondial U17. Les Français défieront la Colombie.

Ils ne seront pas tout de suite de retour à Décines. En cette période de trêve internationale, ils ne manqueront pas un autre match avec la réserve lyonnaise, mais Alejandro Gomes Rodríguez et Rémi Himbert seront encore au Qatar ce week-end. Les deux attaquants sont actuellement au Mondial U17 avec leur pays. La compétition se poursuit pour eux après la phase de poules.

Les Français d'Himbert ont terminé petitement à la première place avec quatre points. Pas de quoi se rassurer pour les protégés de Lionel Rouxel qui s'en sortent à la différence de buts. Après le revers contre l'Ouganda mardi (1-0), ils joueront tout de même les 16es de finale. Une affiche face à la Colombie les attend vendredi à 14h30.

La République de Corée pour l'Angleterre de Rodríguez

L'ailier de l'OL ne pourra pas prendre part à ce duel puisqu'il est suspendu pour une accumulation de carton jaune. Un coup dur pour les Bleuets, car le Rhodanien était titulaire sur ce début du tournoi. Autre membre important de son équipe, Gomes Rodríguez sera lui bien présent pour entamer la phase à élimination directe.

Deuxième de leur groupe, les Anglais seront opposés à la République de Corée le samedi 15 novembre à 13h30. En cas de qualification, il faudra défier la Tunisie ou l'Autriche. Rappelons qu'il s'agit de la première Coupe du monde avec 48 sélections, ce qui explique ces nombreuses rencontres.