Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez
Alejandro Gomes Rodriguez, un jeune attaquant âgé de 16 ans.

Mondial U17 : Gomes Rodríguez (Angleterre) et Himbert (France) connaissent leur programme

  • par Gwendal Chabas

    • En fin de semaine, les Lyonnais Alejandro Gomes Rodríguez (Angleterre) et Rémi Himbert (France) joueront les 16es de finale du Mondial U17. Les Français défieront la Colombie.

    Ils ne seront pas tout de suite de retour à Décines. En cette période de trêve internationale, ils ne manqueront pas un autre match avec la réserve lyonnaise, mais Alejandro Gomes Rodríguez et Rémi Himbert seront encore au Qatar ce week-end. Les deux attaquants sont actuellement au Mondial U17 avec leur pays. La compétition se poursuit pour eux après la phase de poules.

    Les Français d'Himbert ont terminé petitement à la première place avec quatre points. Pas de quoi se rassurer pour les protégés de Lionel Rouxel qui s'en sortent à la différence de buts. Après le revers contre l'Ouganda mardi (1-0), ils joueront tout de même les 16es de finale. Une affiche face à la Colombie les attend vendredi à 14h30.

    La République de Corée pour l'Angleterre de Rodríguez

    L'ailier de l'OL ne pourra pas prendre part à ce duel puisqu'il est suspendu pour une accumulation de carton jaune. Un coup dur pour les Bleuets, car le Rhodanien était titulaire sur ce début du tournoi. Autre membre important de son équipe, Gomes Rodríguez sera lui bien présent pour entamer la phase à élimination directe.

    Deuxième de leur groupe, les Anglais seront opposés à la République de Corée le samedi 15 novembre à 13h30. En cas de qualification, il faudra défier la Tunisie ou l'Autriche. Rappelons qu'il s'agit de la première Coupe du monde avec 48 sélections, ce qui explique ces nombreuses rencontres.

    à lire également
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Vercoutre (ex-OL) retrouve Abidal et Adryelson à Dubaï

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Vercoutre (ex-OL) retrouve Abidal et Adryelson à Dubaï 15:10
    Partenaire de l’OL Lyonnes, Orange renforce son engagement avec la FFF 14:20
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    OL : Niakhaté toujours en tête des minutes jouées 13:30
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : Kang parmi les femmes les plus influentes dans le sport 12:40
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 11:50
    Jordan Veretout lors de Rangers - OL
    Veretout aurait "aimé joué à (sa) place" à l’OL 11:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL en tête de son groupe 10:15
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après trois séances, les joueurs de l’OL coupent quatre jours 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL - International : Karabec décisif, Meyo éliminé 08:45
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Ayant ressenti une douleur contre le PSG, Mata est resté à l’OL 08:00
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Après la trêve, l’OL a un dernier mois à bien gérer 07:30
    Yassin Fekir lors de sa signature au Betis Séville
    Yassin Fekir (ex-OL) a rebondi au GOAL FC 13/11/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Niakhaté appelle à soutenir Kluivert 13/11/25
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - International : Barisic, Meyo et Karabec sur le pont 13/11/25
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : face au PSG, l'OL a couru, beaucoup couru 13/11/25
    Breyton Fougeu lors de l'amical entre la réserve de l'OL et Gueugnon
    Mercato : formé à l’OL, Breyton Fougeu rebondit à Guingamp 13/11/25
    Arsen Zakharyan avec la sélection russe
    OL - Mercato : un intérêt pour un joueur de la Real Sociedad ? 13/11/25
    Rayan Cherki en discussions avec Laurent Blanc lors de Troyes - OL
    Ex-OL : Blanc souligne une constance désormais chez Cherki 13/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut