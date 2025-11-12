Académie : l'OL a reçu plusieurs clubs partenaires à Meyzieu

Début novembre, l'OL a accueilli quatorze éducateurs de ses clubs partenaires dans son centre de formation à Meyzieu. Une première journée de formation qui en appelle d'autres.

L'OL est-il en train de renouer avec son ancrage de clubs locaux ? En tout cas, il en prend l'initiative, à l'image de la journée spéciale organisée début novembre. Durant quelques heures, il a reçu quatorze éducateurs et éducatrices de neuf des équipes partenaires de l'Olympique lyonnais. Direction Meyzieu pour un événement spécial autour de la formation des entraîneurs.

Nous retrouvions des représentants du Belleville Football Beaujolais, Éveil de Lyon, ES Genas Azieu, FBBP 01, FC Bourgoin Jallieu, FC Rueil-Malmaison, FC Ménival, Trinité et Vénissieux FC. L'échange était animé par Philippe Eullaffroy, responsable de la performance à l'académie, avec une thématique centrale "Méthodologie - Immersion dans le modèle de formation de l’OL".

Rencontre avec Florent Balmont

Les coachs ont d'abord discuté sur de la théorie en salle, avant de passer aux phases d’observation sur les terrains. L'objectif de ce rendez-vous étant de présenter le fonctionnement du centre de formation rhodanien. Ancien joueur professionnel et actuel dirigeant des U19, Florent Balmont a également réalisé une intervention.

Cette première journée immersive sera suivie d'autres sur des sujets divers tout au long de la saison. Les thèmes iront de l’analyse vidéo au jeu de position, en passant par le leadership ou encore la prévention des blessures.