Actualités
OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
OL – PSG le dimanche 9 novembre 2025 (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Ligue 1 : l'OL parmi les plus mauvaises défenses... dans le temps additionnel

  • par Gwendal Chabas

    • Comme face à Rennes et Toulouse, l'OL a perdu un nouveau match dans le temps additionnel face au PSG. Ce qui pèse sur son bilan.

    Voilà trois points qui, comptablement, auraient fait du bien à l'OL. Durant cette trêve internationale, il faudra peut-être se pencher sur cette statistique qui nous montre que l'Olympique lyonnais a perdu trois de ses quatre rencontres en Ligue 1 dans le temps additionnel. Paris dimanche (2-3) est venu compléter une liste dans laquelle on retrouvait Rennes (3-1) et Toulouse (1-2).

    À chaque fois, les Rhodaniens tenaient a minima le match nul avant les derniers instants de la partie. Puis, alors que les 90 minutes étaient écoulées, ils ont cédé. Deux corners (face aux Toulousains et Parisiens) et un festival de Kader Meïté pour les Rennais ont eu raison des coéquipiers de Corentin Tolisso.

    5 points perdus à partir de la 75e minute

    Ce qui nous donne trois unités laissées en route, quand dans la même période, le club en a glané deux grâce à la frappe d'Afonso Moreira contre Strasbourg (2-1). Des scénarios très frustrants surtout, avec l'impression que l'OL pouvait éviter ces trois revers. La défense, qui était la force de cette équipe en début de saison, a eu tendance à céder plus facilement récemment.

    Notamment dans le temps supplémentaire, avec quatre réalisations concédées. C'est le plus haut total dans le championnat de France, à égalité avec Strasbourg et Lorient. Nous pouvons même aller un peu plus loin puisqu'avec cinq points égarés dans le dernier quart d'heure, l'Olympique lyonnais est celui en ayant perdu le plus, avec Nice, sur cet exercice 2025-2026. De quoi avoir quelques regrets.

    à lire également
    Ligue 1 : à quel point la baisse des droits TV impacte l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ligue 1 : à quel point la baisse des droits TV impacte l'OL 16:50
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Ligue 1 : l'OL parmi les plus mauvaises défenses... dans le temps additionnel 16:00
    Académie : l'OL a reçu plusieurs clubs partenaires à Meyzieu 15:10
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Mondial U17 : Gomes Rodríguez (Angleterre) et Himbert (France) connaissent leur programme 14:20
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Un marathon qui aura fait mal à l'OL 13:30
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha dans le top 15 des joueuses les plus capées 12:40
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 11:50
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ce qu'a dit la Var à l'arbitre lors d'OL - PSG (2-3) 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giráldez, Bacha, Heaps : les réactions après OL Lyonnes - Wolfsburg (3-1) 10:10
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL : Sinaly Diomandé de retour face aux Lyonnais 09:25
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Pour l'OL, il faudra bricoler jusqu'à janvier 08:40
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Contre Wolfsburg, Heaps a joué son 100e match avec l'OL Lyonnes 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l'OL aurait obtenu l'accord du Real Madrid pour Endrick 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    L’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de Wolfsburg (3-1) 11/11/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé 11/11/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader 11/11/25
    Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
    Avec le rouge de Tagliafico, l'OL fait le trois à la suite 11/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Himbert et Gomes Rodriguez verront les 16es 11/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut