Comme face à Rennes et Toulouse, l'OL a perdu un nouveau match dans le temps additionnel face au PSG. Ce qui pèse sur son bilan.

Voilà trois points qui, comptablement, auraient fait du bien à l'OL. Durant cette trêve internationale, il faudra peut-être se pencher sur cette statistique qui nous montre que l'Olympique lyonnais a perdu trois de ses quatre rencontres en Ligue 1 dans le temps additionnel. Paris dimanche (2-3) est venu compléter une liste dans laquelle on retrouvait Rennes (3-1) et Toulouse (1-2).

À chaque fois, les Rhodaniens tenaient a minima le match nul avant les derniers instants de la partie. Puis, alors que les 90 minutes étaient écoulées, ils ont cédé. Deux corners (face aux Toulousains et Parisiens) et un festival de Kader Meïté pour les Rennais ont eu raison des coéquipiers de Corentin Tolisso.

5 points perdus à partir de la 75e minute

Ce qui nous donne trois unités laissées en route, quand dans la même période, le club en a glané deux grâce à la frappe d'Afonso Moreira contre Strasbourg (2-1). Des scénarios très frustrants surtout, avec l'impression que l'OL pouvait éviter ces trois revers. La défense, qui était la force de cette équipe en début de saison, a eu tendance à céder plus facilement récemment.

Notamment dans le temps supplémentaire, avec quatre réalisations concédées. C'est le plus haut total dans le championnat de France, à égalité avec Strasbourg et Lorient. Nous pouvons même aller un peu plus loin puisqu'avec cinq points égarés dans le dernier quart d'heure, l'Olympique lyonnais est celui en ayant perdu le plus, avec Nice, sur cet exercice 2025-2026. De quoi avoir quelques regrets.