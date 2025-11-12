Ligue 1 : à quel point la baisse des droits TV impacte l'OL

Parmi les points à retenir du bilan financier de l'OL sur le premier trimestre 2025-2026, la ligne des droits TV est très intéressante. Et elle n'est pas favorable au club.

Après les discussions de l'intersaison et l'arrivée de la nouvelle plateforme Ligue 1+, la question revenait souvent chez les observateurs du championnat. Combien les clubs vont-ils toucher cette saison en droits TV ? Pour l'OL, une partie de la réponse est tombée lundi 10 novembre lorsqu'il a publié son bilan des activités du premier trimestre 2025-2026.

Il ne s'agit que d'une indication. Il faudra attendre la fin de l'exercice pour se faire une idée exacte du montant récupéré par l'Olympique lyonnais. Néanmoins, il faut s'attendre à une chute significative, ainsi que l'expliquait la formation rhodanienne. "La LFP anticipe que les deux premières années d’exploitation de la plateforme seront financièrement difficiles avec une importante baisse de revenus, puis une montée en puissance progressive au cours des années suivantes."

Encore du flou pour les clubs avec Ligue 1+

Entre le 1er juin et le 30 septembre, le septuple champion de France (2002-2008) a obtenu 1,8 million d'euros. Soit un million de moins qu'à la même période en 2024 (2,8 M€). Les bénéfices ont donc diminué de 35 %. Plusieurs explications à cela. Tout d'abord, suite à la rupture anticipée du contrat DAZN/LFP en juin 2025, la répartition "provisoire de la Ligue ne tient pas compte de revenus afférents à la plateforme Ligue 1+, mais uniquement du contrat avec BeIN SPORTS, des droits internationaux et de l’indemnité de résiliation de DAZN."

Ainsi, "des revenus complémentaires liés au nouveau diffuseur devraient être enregistrés sur l’exercice en cours", précise l'OL. Mais, comme exprimé en amont, les sommes perçues seront vraisemblablement inférieures à ce qu'elles ont été par le passé. À côté de ça, l'Olympique lyonnais espère réaliser une bonne campagne en Ligue Europa. Ce qui lui permettrait d'amortir le choc (6,5 millions d'euros récoltés en trois mois).