Mercato : le trading estival a fait du bien à l'OL

  • par David Hernandez

    • Eagle Football Group, la société qui gère l'OL, a annoncé lundi une hausse de 7% de ses produits d'activité au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, grâce notamment aux recettes liées aux transferts de joueurs cet été.

    La publication des comptes annuels devrait ramener l'OL à sa triste réalité dans les prochains jours. Toutefois, lundi, Eagle Football Group pouvait se féliciter des résultats de ses produits d'activité au premier trimestre de l'exercice 2025-2026. Le chiffre d'affaires se monte à 70,8 millions d'euros, contre 66,1 M EUR sur la même période un an plus tôt, selon le communiqué.

    Vendre pour survivre

    Fortement endetté, l'OL a évité cet été une humiliante rétrogradation en Ligue 2, notamment grâce à des apports de liquidités. Dans l'attente d'un audit externe sur les flux financiers entre "la société et ses parties", Eagle Football Group n'a pas encore publié ses comptes annuels pour l'exercice 2024-2025, confirmant attendre un résultat "très fortement déficitaire". Mais entre juillet et septembre, l'OL a enregistré 40,7 millions d'euros sur les cessions de contrats au mercato estival, notamment avec les transferts de Georges Mikautadze à Villarreal (22,6M€) et Lucas Perri à Leeds (12,9M€), contre 29,7M€, à l'été 2024, soit une hausse de onze millions (+37%).

    Des droits TV en baisse

    Ces données tiennent compte de la diminution des droits TV en liaison avec la rupture du contrat entre la chaîne DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP). La baisse de revenus sur cette ligne de compte est de 35% (1,8 M€ contre 2,8 M€ au 30 septembre 2024). Des revenus complémentaires liés à la plateforme Ligue 1+ nouvellement créée, devraient être enregistrés sur l'exercice en cours. La participation du club à la phase de ligue de la Ligue Europa génère des revenus de droits TV UEFA à hauteur de 6,5 M€ au 30 septembre 2025 contre 6,3 M€ en N-1.

    Les partenariats à la hausse

    L'activité des grands événements organisés au Parc OL a été moins dense avec pour seuls revenus ceux du concert d'Imagine Dragons, en juillet pour 1,8 M€ contre 6,1 M€ en 2024. Par ailleurs, les produits de la marque baissent de 7% (-0,4 M€) malgré une hausse des recettes sur les produits dérivés (+5%). Les revenus liés aux partenariats et à la publicité affichent "une bonne performance" à 7,7 M€, soit un million de plus qu'à la meilleure période il y a un an, grâce à la signature de nouveaux contrats, dont le dernier avec le gouvernement de la République du Congo pour quatre saisons.

    Avec AFP

