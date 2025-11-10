L’inscription "Destination Congo Brazzaville" présente sur les maillots depuis quelques matchs, l’OL a officialisé le partenariat signé avec la République du Congo pour les quatre prochaines saisons.

C'était un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines déjà, mais le club n'avait toujours pas officialisé ce partenariat. C'est désormais chose faite puisque l'OL et la République du Congo ont scellé une collaboration sur les quatre prochaines saisons. Présente depuis quelques matchs déjà en Ligue 1, l'inscription "Destination Congo Brazzaville" ne se limitera pas seulement aux maillots des joueurs de Paulo Fonseca. L'OL Lyonnes affichera aussi ce message sur ses tuniques, qui a pour but "de promouvoir la destination du CONGO et de sa capitale, Brazzaville, pour le tourisme, le développement économique et culturel du pays", comme indiqué dans le communiqué du club.

Une académie mixte en Afrique

Ce partenariat ne se limitera en tout cas pas seulement à un sponsor maillot. Le savoir-faire lyonnais en matière de formation s'exportera du côté de la RDC dans les prochains mois. En effet, "l’Olympique lyonnais et OL Lyonnes vont animer une académie de football mixte sur le site de Kintele avec des installations modernisées. Cette académie aura pour vocation de partager la qualité de la formation lyonnaise en Afrique en devenant ainsi la seule académie des deux clubs sur ce continent. La formation dispensée bénéficiera sur le long terme à l’équipe nationale congolaise."