L’inscription "Destination Congo Brazzaville" présente sur les maillots depuis quelques matchs, l’OL a officialisé le partenariat signé avec la République du Congo pour les quatre prochaines saisons.
C'était un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines déjà, mais le club n'avait toujours pas officialisé ce partenariat. C'est désormais chose faite puisque l'OL et la République du Congo ont scellé une collaboration sur les quatre prochaines saisons. Présente depuis quelques matchs déjà en Ligue 1, l'inscription "Destination Congo Brazzaville" ne se limitera pas seulement aux maillots des joueurs de Paulo Fonseca. L'OL Lyonnes affichera aussi ce message sur ses tuniques, qui a pour but "de promouvoir la destination du CONGO et de sa capitale, Brazzaville, pour le tourisme, le développement économique et culturel du pays", comme indiqué dans le communiqué du club.
Une académie mixte en Afrique
Ce partenariat ne se limitera en tout cas pas seulement à un sponsor maillot. Le savoir-faire lyonnais en matière de formation s'exportera du côté de la RDC dans les prochains mois. En effet, "l’Olympique lyonnais et OL Lyonnes vont animer une académie de football mixte sur le site de Kintele avec des installations modernisées. Cette académie aura pour vocation de partager la qualité de la formation lyonnaise en Afrique en devenant ainsi la seule académie des deux clubs sur ce continent. La formation dispensée bénéficiera sur le long terme à l’équipe nationale congolaise."
je ne comprends pas les pays africains ... jetter l'argent par les fenetres comme ça ! j'ai en tete un rapport sur les retombés ridicules de visit Rwanda ... pfff
Ils sont sérieux de se compromettre comme ça à lier un partenariat commercial avec un pays dans lequel se passe un génocide ?
https://panzifoundation.org/fr/war-in-congo/
Tu confonds de Congo.
Le génocide dont tu parles se déroule en RDC (République démocratique du Congo), dont la capitale est Kinshasa (ville qui est d'ailleurs l'une des deux plus grandes villes francophones au monde avec Paris).
Le partenariat de l'OL est pour sa part avec la République du Congo, dont la capitale est Brazzaville.
Par ailleurs, même si le partenariat était avec la RDC, je ne vois pas ce qui aurait été choquant sachant que les habitants de la RDC sont les victimes des massacres, massacres majoritairement commis par le M23, M23 soutenu par le Rwanda de l'immonde Paul Kagame.
Ce qui est choquant est de voir certains clubs (dont le PSG) vanter les mérites du Rwanda, alors que ce pays est responsable des massacres en RDC.
A ce titre, on peut encore une fois saluer la pertinence des députés LFI qui ont appelé à cesser ce "partenariat de la honte" entre le PSG et le Rwanda
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/-le-partenariat-de-la-honte-continue-quatre-deputes-lfi-denoncent-la-prolongation-de-l-accord-entre-le-psg-et-visit-rwanda/1555508
"La prolongation du contrat liant le PSG à son sponsor « Visit Rwanda » fait réagir le monde politique. Quatre députés La France Insoumise (LFI)-NFP, Carlos Martens Bilongo (président du groupe d'Amitié France - RD Congo à l'Assemblée nationale), Clémence Guetté, Aurélien Taché et Thomas Portes, ont dénoncé dans un communiqué intitulé « le partenariat de la honte continue » la prolongation récente jusqu'en 2028 de l'accord entre le PSG et « Visit Rwanda ». Ce sponsor parisien est qualifié d'« organisme de blanchiment par le sport de l'invasion rwandaise de la République démocratique du Congo auprès de la communauté internationale ».
Les quatre politiques de La France Insoumise avaient demandé début avril la cessation immédiate de ce partenariat déjà qualifié de « honteux ». Dans leur second communiqué, ils estiment que « le renouvellement de ce sponsoring trahit ouvertement les valeurs de solidarité soi-disant défendues par le PSG, à l'heure où le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale continue à faire rage en République démocratique du Congo, où le M23 directement soutenu par Kigali commet massacres de masses, bombardements, pillages et viols »."
Encore une fois une initiative à saluer, LFI étant vraiment le seul parti français (parmi les partis majeurs) qui condamnent les génocides, qu'ils soient en Palestine ou en RDC.