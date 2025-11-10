Actualités
Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
Rachid Ghezzal lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal

  • par David Hernandez

    • En manque de temps de jeu depuis son retour à l’OL, Rachid Ghezzal a connu sa première titularisation contre le PSG. Propulsé à la pointe de l’attaque, l’Algérien a eu du mal à exister.

    Ce fut une demi-surprise. Pour affronter le PSG, Paulo Fonseca avait choisi de ne pas jouer avec un attaquant de pointe. Une habitude désormais pour l’OL lorsqu’il affronte les gros morceaux de la Ligue 1. Là où la surprise a été grande concerne avant tout le choix du joueur pour occuper cette tâche. Depuis le début de la saison, Khalis Merah, Corentin Tolisso ou encore Pavel Sulc avaient occupé ce rôle. Seulement, le Tchèque était blessé dimanche et le capitaine pas à 100%. 

    Fonseca et son staff ont donc misé sur Rachid Ghezzal, de quoi surprendre la plupart des observateurs et des supporters. Après la rencontre, Jorge Maciel s’est justifié. "C’était un choix par rapport aux joueurs à disposition. On savait la capacité d’avoir Rachid qui joue entre les lignes et qui est capable d’attirer les joueurs. On sait qu’il peut faire la différence en attirant un central, comme on a pu le voir sur le premier but d’Afonso (Moreira) ou en un contre un. Il peut aider dans la passe également. Défensivement, il était plus dans une configuration positionnelle en allant couper des passes."

    "Engagé dans le pressing" mais absent offensivement

    Titulaire pour la première fois depuis son retour à l’OL, Rachid Ghezzal n’avait disputé que 98 minutes. Dimanche soir, il en a disputé 64 avant de laisser sa place à Adam Karabec. Assez peu trouvé dans le jeu, l’Algérien n’a pas forcément pesé, mais Jorge Maciel retenait le positif dans son rôle offensif. "Rachid a été très important, en pesant avec le ballon. Il a été très engagé dans le pressing. Il a été bon sans ballon en apportant défensivement. Je suis content." Heureusement pour l’OL, Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles étaient dans un grand soir. Autrement, les difficultés lyonnaises en attaque auraient encore été pointées du doigt.

    à lire également
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    En sursis, Tyler Morton sera suspendu pour Auxerre - OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal 14:10
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    L’OL et L’OL Lyonnes signent un partenariat avec la République du Congo 13:20
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    En sursis, Tyler Morton sera suspendu pour Auxerre - OL 12:30
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    L’OL signe un record d’affluence à Décines pour la venue du PSG 11:45
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang 11:00
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger : "Financièrement, ça ne va pas super bien à l’OL" 10:15
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Luis Enrique (PSG) : "L’OL nous a compliqué le match" 09:30
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Nice
    En Arabie saoudite, Lacazette se paie aussi l’arbitrage d’OL - PSG 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : un point du nul qui aurait fait du bien aux têtes 08:00
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) regrette "un manque d’exigence" envers les arbitres 07:30
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    Tolisso après OL - PSG (2-3) : "Des erreurs tous les week-end" 00:13
    Louis-Jean après OL - PSG (2-3) : "L'arbitrage de M. Bastien a été catastrophique" 09/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 09/11/25
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Après avoir tenu, l'OL craque dans les derniers instants contre le PSG 09/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal faux 9, Maitland-Niles ailier... La compo de l'OL contre le PSG 09/11/25
    Afonso Moreira buteur lors d'OL - FC Bâle
    OL : plusieurs internationaux portugais retenus 09/11/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Affronter un gros comme le PSG, une bonne nouvelle pour l’OL ? 09/11/25
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    OL - Mercato : Fonseca ironise sur Endrick et mise sur Fofana et Nuamah 09/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut