OL - PSG (2-3) : Maciel justifie la titularisation de Ghezzal

En manque de temps de jeu depuis son retour à l’OL, Rachid Ghezzal a connu sa première titularisation contre le PSG. Propulsé à la pointe de l’attaque, l’Algérien a eu du mal à exister.

Ce fut une demi-surprise. Pour affronter le PSG, Paulo Fonseca avait choisi de ne pas jouer avec un attaquant de pointe. Une habitude désormais pour l’OL lorsqu’il affronte les gros morceaux de la Ligue 1. Là où la surprise a été grande concerne avant tout le choix du joueur pour occuper cette tâche. Depuis le début de la saison, Khalis Merah, Corentin Tolisso ou encore Pavel Sulc avaient occupé ce rôle. Seulement, le Tchèque était blessé dimanche et le capitaine pas à 100%.

Fonseca et son staff ont donc misé sur Rachid Ghezzal, de quoi surprendre la plupart des observateurs et des supporters. Après la rencontre, Jorge Maciel s’est justifié. "C’était un choix par rapport aux joueurs à disposition. On savait la capacité d’avoir Rachid qui joue entre les lignes et qui est capable d’attirer les joueurs. On sait qu’il peut faire la différence en attirant un central, comme on a pu le voir sur le premier but d’Afonso (Moreira) ou en un contre un. Il peut aider dans la passe également. Défensivement, il était plus dans une configuration positionnelle en allant couper des passes."

"Engagé dans le pressing" mais absent offensivement

Titulaire pour la première fois depuis son retour à l’OL, Rachid Ghezzal n’avait disputé que 98 minutes. Dimanche soir, il en a disputé 64 avant de laisser sa place à Adam Karabec. Assez peu trouvé dans le jeu, l’Algérien n’a pas forcément pesé, mais Jorge Maciel retenait le positif dans son rôle offensif. "Rachid a été très important, en pesant avec le ballon. Il a été très engagé dans le pressing. Il a été bon sans ballon en apportant défensivement. Je suis content." Heureusement pour l’OL, Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles étaient dans un grand soir. Autrement, les difficultés lyonnaises en attaque auraient encore été pointées du doigt.