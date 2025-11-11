Un arbitrage grec pour OL Lyonnes - Wolfsburg

Ce mardi, l’OL Lyonnes retrouve la Ligue des champions avec la réception de Wolfsburg. Cette rencontre de la 3e journée sera arbitrée par la Grecque, Eleni Antoniou.

La Ligue des champions est de retour à Décines. Pas chez les garçons bien évidemment, mais grâce à l’OL Lyonnes. Près d’un mois après la victoire contre St Pölten, les joueuses de Jonatan Giraldez affrontent un tout autre morceau mardi soir (21h). Comme la formation rhodanienne, Wolfsburg est invaincu dans ce début de campagne et devance même l’OL Lyonnes à la différence de buts. Ce n’est certes plus le grand Wolfsburg des années 2010, mais l’ancien club de Jule Brand reste un morceau à gérer.

Elle avait arbitré Slavia Prague - OL Lyonnes en 2023

Pour cette rencontre, l’UEFA a choisi de miser un arbitrage à très forte consonance grecque. Hormis l’Anglaise Sian Massey-Ellis qui officiera comme assistante à la VAR, toutes les arbitres viendront de la nation hellénique. La femme en noir se nommera Eleni Antoniou et elle sera assistée par Vasilia Tsiklitari et Zoi Papadopoulou. Eirini Pingiou se chargera des remplacements comme 4e arbitre tandis que Spyridon Zampalas s’occupera de la VAR.