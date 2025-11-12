Un marathon qui aura fait mal à l'OL

Depuis la précédente trêve, l'OL a disputé 7 rencontres en 23 jours. Un véritable marathon que les Lyonnais ont eu du mal à mener, même si tout n'est pas à jeter.

Des scénarios rocambolesques, des cartons rouges, quelques blessés et de jolis buts. En amont de la précédente trêve internationale, nous avions noté que l'OL aurait un enchaînement éreintant à négocier entre fin octobre et début novembre. Sur ce laps de temps de 23 jours, il a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues.

On savait que ce tunnel entre le 18 octobre et le 9 novembre laisserait des traces, en bien ou en mal. Après un excellent début de saison, la période fut plus délicate pour les Lyonnais, qui ont montré quelques signes de fatigue. Les résultats déjà ont été moins prolifiques. Avec deux victoires, une en Ligue 1 (face à Strasbourg) et une autre en Ligue Europa (Bâle) le bilan est moins brillant qu'en août-septembre.

Seulement deux victoires

Surtout qu'il a concédé trois revers, dont un plus embêtant que les autres à Nice (3-2). Sur le papier, les défaites contre le Real Betis (2-0) et le PSG (2-3) sont plus explicables. Il y a aussi les deux nuls au Paris FC (3-3) et à Brest (0-0) avec des scripts difficilement prévisibles. Au PFC, on se souvient du retour des Parisiens de 0-3 à 3-3 après le rouge d'Abner. Puis en Bretagne, l'exclusion d'Hans Hateboer après seulement sept minutes.

Ce qui nous donne donc une série de quatre sorties sans victoire pour l'Olympique lyonnais. Forcément, cela se ressent au classement, où il a glissé au 7e rang en L1 et en C3. Rien d'irrémédiable néanmoins. Surtout qu'avoir un joueur expulsé sur les trois dernières parties n'a pas aidé.

La perte de Fofana, l'éclosion de Moreira

Et comment oublier la blessure de Malick Fofana face aux Strasbourgeois. L'international belge a subi une entorse grave de la cheville droite et ne sera pas de retour avant fin janvier. Un coup dur pour une équipe qui n'est pas la plus fournie offensivement. Néanmoins, cela a permis l'émergence d'Afonso Moreira, auteur de trois buts et de deux passes décisives sur la période.

Un net coup de mou tout de même du côté de l'OL, mais qui reste essentiellement comptable. Pour le reste, l'état d'esprit paraît toujours au beau fixe et la base du jeu prôné par Paulo Fonseca n'a pas disparu. Maintenant, reste à retrouver le chemin du succès, avec un calendrier plus favorable sur le papier jusqu'à la fin d'année (Auxerre, Maccabi Tel-Aviv, Nantes, Lorient, Go Ahead Eagles et Le Havre).