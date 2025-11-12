Un marathon qui aura fait mal à l'OL

Depuis la précédente trêve, l'OL a disputé 7 rencontres en 23 jours. Un véritable marathon que les Lyonnais ont eu du mal à mener, même si tout n'est pas à jeter.
Des scénarios rocambolesques, des cartons rouges, quelques blessés et de jolis buts. En amont de la précédente trêve internationale, nous avions noté que l'OL aurait un enchaînement éreintant à négocier entre fin octobre et début novembre. Sur ce laps de temps de 23 jours, il a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues.
On savait que ce tunnel entre le 18 octobre et le 9 novembre laisserait des traces, en bien ou en mal. Après un excellent début de saison, la période fut plus délicate pour les Lyonnais, qui ont montré quelques signes de fatigue. Les résultats déjà ont été moins prolifiques. Avec deux victoires, une en Ligue 1 (face à Strasbourg) et une autre en Ligue Europa (Bâle) le bilan est moins brillant qu'en août-septembre.
Seulement deux victoires
Surtout qu'il a concédé trois revers, dont un plus embêtant que les autres à Nice (3-2). Sur le papier, les défaites contre le Real Betis (2-0) et le PSG (2-3) sont plus explicables. Il y a aussi les deux nuls au Paris FC (3-3) et à Brest (0-0) avec des scripts difficilement prévisibles. Au PFC, on se souvient du retour des Parisiens de 0-3 à 3-3 après le rouge d'Abner. Puis en Bretagne, l'exclusion d'Hans Hateboer après seulement sept minutes.
Ce qui nous donne donc une série de quatre sorties sans victoire pour l'Olympique lyonnais. Forcément, cela se ressent au classement, où il a glissé au 7e rang en L1 et en C3. Rien d'irrémédiable néanmoins. Surtout qu'avoir un joueur expulsé sur les trois dernières parties n'a pas aidé.
La perte de Fofana, l'éclosion de Moreira
Et comment oublier la blessure de Malick Fofana face aux Strasbourgeois. L'international belge a subi une entorse grave de la cheville droite et ne sera pas de retour avant fin janvier. Un coup dur pour une équipe qui n'est pas la plus fournie offensivement. Néanmoins, cela a permis l'émergence d'Afonso Moreira, auteur de trois buts et de deux passes décisives sur la période.
Un net coup de mou tout de même du côté de l'OL, mais qui reste essentiellement comptable. Pour le reste, l'état d'esprit paraît toujours au beau fixe et la base du jeu prôné par Paulo Fonseca n'a pas disparu. Maintenant, reste à retrouver le chemin du succès, avec un calendrier plus favorable sur le papier jusqu'à la fin d'année (Auxerre, Maccabi Tel-Aviv, Nantes, Lorient, Go Ahead Eagles et Le Havre).
Bonjour a tous, je l avais précisé dans un post qu'il y aurait des trous d air dans la saison.
Rien de surprenant vu le jeux demandé par Fonseca, et le manque de profondeur de l effectif.
Bcp critique tessman j' ai remarqué, mais il est physiquement éclaté !!! Et si vous regardez bien Morton, également souffre physiquement. Et quand a tolisso il va pas tarder a exploser.
Cependant, le manque offensive fait très mal !!
C’est surtout l’arbitrage de certains matchs pendant ce marathon qui aura fait mal à l’OL…entre le PFC + le PSG, c’est potientellement 4 points de perdus, et le marathon aurait été réussi…
Bref, continuons de jouer comme ça et on ne sera pas loin des objectifs en fin de saison. A moins que l’arbitrage nous vole à tous les matchs, mais la je pense que ça serait un peu trop voyant…
Ancien arbitre...je ne commente plus les faits et gestes du match. Bonne prestation de l'OL dans l'ensemble.
Et je me console comme je peux.
Quelle belle ambiance !Restons positifs !
Pas d'excuse pour les matchs jusqu'à la fin d'année. On a 6 matchs très abordables qu'on doit pouvoir gagner, non pas sur la qualité de l'effectif, mais justement sur la mentalité. On est en train de saborder notre bon début de saison parce qu'on n'est pas capable de prendre des points face aux petites équipes.
Quand on regarde notre parcours contre les équipes devant nous (dont il ne reste que Monaco à jouer), on a gagné contre 4 des 5 premiers, et la seule défaite était contre le PSG+l'arbitre.
Mais quand on regarde les équipes juste derrière nous, on a perdu contre les 3 équipes juste derrière nous (Rennes, Nice, Toulouse) + 1 nul (PFC), à chaque fois avec des scenarios, des faits de jeux et des arbitres qui nous ont pas été favorables. On a donc pris 1 point là où je pense qu'on aurait pu (dû) en prendre 8 si on avait mieux géré les fins de matchs. On a grillé 7 points qu'on ne pourra pas rattraper, donc maintenant il faut arrêter de faire des cadeaux aux adversaires.
Il faut justement se servir de ce sentiment d'injustice pour tout donner sur le terrain. Il faut arrêter de se dire que c'est déjà bien ce qu'on fait compte-tenu de la qualité de l'effectif. Non, au contraire, il faut se dire que malgré la qualité de l'effectif, on s'est déjà fait arnaquer sur pleins de matchs et donc il faut avoir un vrai esprit revanchard sur les 4 derniers matchs de L1.
On doit en profiter des ces matchs contre les petites équipes. Parce qu'en parallèle, il va y avoir pleins de confrontations directes entre équipes du haut de tableau et donc tout le monde ne prendra pas des points. A nous de faire le plein si on veut vraiment accrocher le bon wagon et attendre l'arrivée de renfort en attaque au mercato d'hiver.
Rappelez-vous quand P. Sage arrive et qu'on est au fond du sceau, on enchaîne 3 victoires de suite juste avant la trêve, puis on fait un gros mercato d'hiver, et c'est ce qui permet de nous lancer pour faire une super 2nde partie de saison. On doit donc de la même manière finir l'année en boulet de canon pour bien redémarrer en janvier.
Salut Arioul je suis d'accord sauf que je ne pense pas que ce soit un hasard si on brille contre les gros et qu'on a plus de mal contre les petits.
Si on doit faire le jeu avec notre ligne offensive sans Fofana et sans buteur, contre des equipes regroupé on aura plus de mal à gagner que contre des grosses equipe qui veulent avoir le ballon et qu'on peut prendre a revers avec la vitesse de Moreira et les belles passes de Morton en profondeur par exemple.
Contre Auxerre, avec tout nos absents, on va avoir beaucoup de mal si ils nous attendent.
Apres la bonne nouvelle c'est que comme je me trompe régulièrement on va surement gagner 0-3..
OK sur le fait qu'on n'a pas forcement le jeu contre des équipes qui jouent à 10 derrière. Mais quand on regarde nos matchs nuls et défaites avec du recul :
- contre Rennes : on mène tranquillement 0-1, et tout bascule avec le rouge de Morton. On en prend 3 en 15 min. On n'a pas su (Fonseca le 1er) gérer la fin de match... faille mentale. Ne pas oublier l'erreur d'arbitrage en notre défaveur avec la non-expulsion du rennais sur la faute sur Merah (ça glisse !).
- contre Nice : On est mené 2-1, on a le penalty du 2-2, et au lieu de ça, on le loupe et on prend un but sur l'action qui suit. Là encore, faille mentale.
- contre Toulouse : On mène tranquillement 1-0, on n'a pleins d'occases pour mettre le 2ème but qui n'arrive pas. Et finalement on prend 2 buts dans les 5 dernières minutes. Là encore faille mentale.
- contre le PFC : Bon là, c'est encore plus flagrant. 3 buts d'avance, puis l'expulsion d'Abner et au final 3-3. Là encore, faille mentale.
- contre Brest : réduit à 10 au bout de 6 min. Et même comme ça, on aurait pu gagner ce match.
-Contre Paris : arbitrage ultra favorable pour le PSG. On finit par craquer à la 95ème min après une nouvelle expulsion. Là encore, faille mentale.
Moi avec tout ça, ça me fout en boule ! J'ai envi de tout casser. Donc si les joueurs ne rentrent pas avec une mentalité de revanchard et avec la volonté de ne rien lâcher pour ne rien regretter contre les petites équipes, alors là je ne comprendrais pas.
Oui je suis d'accord, j'ai quelques nuances tout de même, les failles mentale sont souvent provoquer soit par un arbitrage désastreux soit par les choix de Fonseca (principalement contre le PFC, un peu contre le TFC) et puis ne pas oublier le peut de possibilités qu'on a devant .
Je constate aussi que depuis que Fofana n'est plus la, on ne gagne plus, 2 défaites, 2 nuls, pour moi ce n'est pas vraiment un hasard .
Sinon oui on peut esperer qu'ils aient tous les boules et qu'ils sont revanchard.
Je crains fort que la double défaite de la semaine passée laisse des traces . Si le rebond doit s'opérer, il doit l’être dès le match d ‘Auxerre. Dans le cas contraire ,on végétera dans le milieu de tableau , loin de nos ambitions.
Moi Je résumerais le truc par le fait que dans le contenu c’est vachement bien (je vous renvoie à l’interview d’après match du Betis de Bakambu) on a pas eu grande réussite avec les arbitres et tout ça avec un deficit terrible de joueurs à vocation offensive…..
En clair ça pourrait tellement être pire que je suis absolument pas critique avec notre équipe.
Oui on est cramés. On s’aperçoit que le Losc qui a eu le même calendrier que nous aussi est cramé physiquement….
Le calendrier jusqu'à la trêve va être plus facile,si l'OL joue à son niveau on va grappiller 2 ou 3 places au classement.
On va se renforcer cet hiver(retour de Nuamah,Mangala, arrivée d'Endrick),et au printemps on sera plus fort,l'avenir de l'OL s'éclaircit!🌞
OLyonnais , en toute amitié tu spécules sur de l’improbable. : Mangala ,son retour est différé et en tout état de cause, ça n ‘est sûrement pas notre sauveur. Nuamah ,on parle d’un rétablissement en avril et avec quel potentiel ? . Enfin l’arrivee d’Endrick, si elle est souhaitée par tous ici, reste très improbable. Le mercato hivernal sera réduit à sa plus simple expression ,eu égard aux déclarations de Gerlinger ,comme quoi » nous sommes toujours dans une situation financière critique ».
Donc, l’OL nous aura offert de beaux moments en cette première partie de saison , mais on a mangé notre pain blanc.
Ce marathon s'est terminé de façon étrange , par une défaite improbable à domicile , face à un Qsg bien loin de son meilleur niveau .
Un joao neves en reprise mais qui réussit à nous crucifier sur le fil de la tête , un comble vu sa petite taille .
Un but accordé alors que tessman subissait une grosse faute , deux pénos refusé alors que tagliafico au four et au moulin comme d'hab , se fait balancer en pleine surface , et des buts inscrits par l'ol sur de grosses bourdes défensives parisiennes , inhabituelles .
Les deux gardiens étaient de vraies passoires , alors qu'ils sont censé être très bons tous les deux , le notre qui paraissait infranchissable à ses débuts , semble désormais incapable de sortir une frappe ( il en a fait un quand même d'arrêt ) .
Dans ce match plein de surprises , on a même vu un amn et un kluivert faire tous deux un très bon match , surprise du moment , tandis qu'au milieu seul Morton et ses galettes , régalait encore .
Tessman dans le creux de la vague , a vraiment besoin de couper .
Devant la surprise du chef , ces choix venus d'ailleurs qui entachent le très bon travail de jeu collectif qu'il donne à l'OL ; cette fois ci , après avoir mis merah , sulc , tolisso , karabec , avant centre , il tente la cartouche Guezzal .
Sauf que celui ci n'a plus la conditions physique d'un joueur pro et c'est donc à 10 que l'on joue souvent , sans avant centre ( Satriano étant un fantome courant dans le vide , a chacune de ses apparitions ) .
Il y a du fond de jeu , des bons joueurs , un capitaine coco qui change l'équipe a lui seul quand il joue , de quoi augurer une bonne suite de la saison , pour un peu qu'endrick débarque et que fofana revienne sur les terrains en janvier .
N'oublions pas Mangala qui va peut être faire retourner sur le banc notre américain , dont les prestations ne sont plus à la hauteur .
Je voudrais terminer par un coup de chapeau au coach , qui , avec un effectif 'low cost' arrive a poser des problèmes au Qsg , Enrique avouant avoir été mis en difficulté .
Franchement c'est du bon travail ce qu'il fait avec cet effectif la , privé de toutes ses "stars" de la saison dernière .