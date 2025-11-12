Actualités
Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
Selma Bacha à l’entraînement avant OL – Juve (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Selma Bacha dans le top 15 des joueuses les plus capées

  • par Gwendal Chabas

    • Auparavant à égalité avec Griedge Mbock, Selma Bacha est désormais entrée dans le top 15 des footballeuses les plus capées d'OL Lyonnes. Elle atteindra les 200 apparitions cette saison.

    Elle fait aujourd'hui partie des trois joueuses les plus capées au sein du groupe de l'OL Lyonnes. À 25 ans, Selma Bacha est une des cadres du vestiaire où elle est arrivée à 16 ans. Voilà huit ans maintenant qu'elle a lancé sa carrière professionnelle, un jour d'octobre 2017 en Ligue des champions.

    Depuis, elle a cumulé 194 apparitions avec son équipe de toujours et gagné de nombreux trophées. Mardi, contre Wolfsburg (3-1), la défenseure a fêté son entrée dans le top 15 des footballeuses cumulant le plus de matchs avec les Rhodaniennes. Elle a dépassé Griedge Mbock (193 rencontres).

    Sous contrat jusqu'en 2030

    La latérale française a célébré cela par une passe décisive pour Ada Hegerberg, une autre historique (279 parties, 7e). "C'est symbolique car c'est mon club de cœur. Je suis arrivée en tant que fille et à présent, je suis une femme, j'ai grandi ici. Je me sens bien, je suis heureuse, et je pense que ça se ressent dans ce début de saison", a-t-elle commenté après l'affiche de Ligue des champions.

    Dans le viseur de Selma Bacha, les 200 confrontations avec l'OL Lyonnes, qu'elle ne devrait pas tarder à atteindre. Pour le top 10, il faudra en revanche patienter un peu. Saki Kumagai compte 240 matchs avec les Lyonnaises. Mais la latérale gauche est sous contrat avec sa formation jusqu'en 2030 après sa prolongation en septembre. Elle montera donc très probablement assez haut dans ce classement d'ici là.

    à lire également
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giráldez, Bacha, Heaps : les réactions après OL Lyonnes - Wolfsburg (3-1)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    Un marathon qui aura fait mal à l'OL 13:30
    Selma Bacha à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : Selma Bacha dans le top 15 des joueuses les plus capées 12:40
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 11:50
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ce qu'a dit la Var à l'arbitre lors d'OL - PSG (2-3) 11:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giráldez, Bacha, Heaps : les réactions après OL Lyonnes - Wolfsburg (3-1) 10:10
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL : Sinaly Diomandé de retour face aux Lyonnais 09:25
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Pour l'OL, il faudra bricoler jusqu'à janvier 08:40
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Contre Wolfsburg, Heaps a joué son 100e match avec l'OL Lyonnes 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l'OL aurait obtenu l'accord du Real Madrid pour Endrick 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    L’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de Wolfsburg (3-1) 11/11/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé 11/11/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader 11/11/25
    Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
    Avec le rouge de Tagliafico, l'OL fait le trois à la suite 11/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Himbert et Gomes Rodriguez verront les 16es 11/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les résultats du week-end 11/11/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : à quand un retour d’Orel Mangala ? 11/11/25
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL : le programme des internationaux lyonnais 11/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG, deuxième audience de la saison sur Ligue 1+ 11/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut