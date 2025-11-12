Auparavant à égalité avec Griedge Mbock, Selma Bacha est désormais entrée dans le top 15 des footballeuses les plus capées d'OL Lyonnes. Elle atteindra les 200 apparitions cette saison.

Elle fait aujourd'hui partie des trois joueuses les plus capées au sein du groupe de l'OL Lyonnes. À 25 ans, Selma Bacha est une des cadres du vestiaire où elle est arrivée à 16 ans. Voilà huit ans maintenant qu'elle a lancé sa carrière professionnelle, un jour d'octobre 2017 en Ligue des champions.

Depuis, elle a cumulé 194 apparitions avec son équipe de toujours et gagné de nombreux trophées. Mardi, contre Wolfsburg (3-1), la défenseure a fêté son entrée dans le top 15 des footballeuses cumulant le plus de matchs avec les Rhodaniennes. Elle a dépassé Griedge Mbock (193 rencontres).

Sous contrat jusqu'en 2030

La latérale française a célébré cela par une passe décisive pour Ada Hegerberg, une autre historique (279 parties, 7e). "C'est symbolique car c'est mon club de cœur. Je suis arrivée en tant que fille et à présent, je suis une femme, j'ai grandi ici. Je me sens bien, je suis heureuse, et je pense que ça se ressent dans ce début de saison", a-t-elle commenté après l'affiche de Ligue des champions.

Dans le viseur de Selma Bacha, les 200 confrontations avec l'OL Lyonnes, qu'elle ne devrait pas tarder à atteindre. Pour le top 10, il faudra en revanche patienter un peu. Saki Kumagai compte 240 matchs avec les Lyonnaises. Mais la latérale gauche est sous contrat avec sa formation jusqu'en 2030 après sa prolongation en septembre. Elle montera donc très probablement assez haut dans ce classement d'ici là.