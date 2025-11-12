OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi

Trois Lyonnais entameront dès ce mercredi la trêve internationale avec un match. Les jeunes Da Silva (Portugal U19), Merah et Molebe (France U19) seront sur le pré ce 12 novembre.

Khalis Merah aura à peine eu le temps de souffler. Titulaire et sur le terrain durant 78 minutes dimanche contre le PSG (2-3), il enchaîne dès ce mercredi. Après les 143 minutes disputées la semaine passée entre la Ligue Europa et la Ligue 1, le meneur de jeu a été appelé en équipe de France U19. Il fait partie des nombreux jeunes de l'OL sélectionnés, aux côtés notamment d'Enzo Molebe.

Les deux Lyonnais prendront part au premier tour des qualifications pour le prochain Euro, prévu au pays de Galles à l’été 2026. Ils retrouveront Bernard Diomède, qui n'avait pas pu les convoquer pour le Mondial U20 en octobre. Ce 12 novembre, les Bleuets défient les Iles Féroé à 13 heures. Ils affronteront ensuite la Bulgarie (15/11) et la Hongrie (18/11).

Finir parmi les 2 premiers ou meilleur 3e

Dans un contexte similaire, le gardien Matthias Da Silva, pas encore 18 ans, sera lui avec les U19 portugais. Apparu une fois sur le banc avec les professionnels à Brest (0-0), le footballeur de la génération 2007 rencontre l'Estonie à 19 heures. Un premier rendez-vous avant des oppositions face à la Macédoine du Nord (15/11) et à la Belgique (18/11).

Pour ces trois garçons et leurs coéquipiers, il faudra terminer à l'une des deux premières places de la poule afin de franchir ce premier obstacle vers la compétition européenne. Ou, espérer être le meilleur troisième des treize groupes.