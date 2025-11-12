Actualités
Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l’Espagne (@UEFA)

OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi

  • par Gwendal Chabas

    • Trois Lyonnais entameront dès ce mercredi la trêve internationale avec un match. Les jeunes Da Silva (Portugal U19), Merah et Molebe (France U19) seront sur le pré ce 12 novembre.

    Khalis Merah aura à peine eu le temps de souffler. Titulaire et sur le terrain durant 78 minutes dimanche contre le PSG (2-3), il enchaîne dès ce mercredi. Après les 143 minutes disputées la semaine passée entre la Ligue Europa et la Ligue 1, le meneur de jeu a été appelé en équipe de France U19. Il fait partie des nombreux jeunes de l'OL sélectionnés, aux côtés notamment d'Enzo Molebe.

    Les deux Lyonnais prendront part au premier tour des qualifications pour le prochain Euro, prévu au pays de Galles à l’été 2026. Ils retrouveront Bernard Diomède, qui n'avait pas pu les convoquer pour le Mondial U20 en octobre. Ce 12 novembre, les Bleuets défient les Iles Féroé à 13 heures. Ils affronteront ensuite la Bulgarie (15/11) et la Hongrie (18/11).

    Finir parmi les 2 premiers ou meilleur 3e

    Dans un contexte similaire, le gardien Matthias Da Silva, pas encore 18 ans, sera lui avec les U19 portugais. Apparu une fois sur le banc avec les professionnels à Brest (0-0), le footballeur de la génération 2007 rencontre l'Estonie à 19 heures. Un premier rendez-vous avant des oppositions face à la Macédoine du Nord (15/11) et à la Belgique (18/11).

    Pour ces trois garçons et leurs coéquipiers, il faudra terminer à l'une des deux premières places de la poule afin de franchir ce premier obstacle vers la compétition européenne. Ou, espérer être le meilleur troisième des treize groupes.

    à lire également
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ce qu'a dit la Var à l'arbitre lors d'OL - PSG (2-3)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 11:50
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ce qu'a dit la Var à l'arbitre lors d'OL - PSG (2-3) 11:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giráldez, Bacha, Heaps : les réactions après OL Lyonnes - Wolfsburg (3-1) 10:10
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL : Sinaly Diomandé de retour face aux Lyonnais 09:25
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Pour l'OL, il faudra bricoler jusqu'à janvier 08:40
    Lindsey Heaps lors d'OL - ASSE
    Contre Wolfsburg, Heaps a joué son 100e match avec l'OL Lyonnes 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : l'OL aurait obtenu l'accord du Real Madrid pour Endrick 07:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    L’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de Wolfsburg (3-1) 11/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé 11/11/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Wolfsburg : un milieu Heaps - Dumornay - Shrader 11/11/25
    Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
    Avec le rouge de Tagliafico, l'OL fait le trois à la suite 11/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Himbert et Gomes Rodriguez verront les 16es 11/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les résultats du week-end 11/11/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : à quand un retour d’Orel Mangala ? 11/11/25
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL : le programme des internationaux lyonnais 11/11/25
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG, deuxième audience de la saison sur Ligue 1+ 11/11/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes - Wolfsburg : retrouvailles particulières pour Brand 11/11/25
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Mercato : le trading estival a fait du bien à l'OL 11/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut