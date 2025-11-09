OL : plusieurs internationaux portugais retenus

Après le match contre le PSG, Afonso Moreira et Mathys De Carvalho rejoindront le Portugal. L’ailier évoluera avec les U21 tandis que le milieu sera avec les U20. Matthias Da Silva grossira le contingent de joueurs de l’OL avec une sélection en U18.

La filière portugais est grande à l’OL ces derniers mois. En plus d’un staff à 100% lusitanien, Afonso Moreira, Mathys De Carvalho et Tiago Goncalves représentent le Portugal dans l’effectif lyonnais. Si le dernier nommé ne sera pas concerné par la trêve internationale, ses deux compatriotes prendront la direction de leur pays pour deux rassemblements. Si Moreira et De Carvalho avaient partagé deux matchs de la Ligue Élite U20 en octobre, ils seront séparés en octobre. Le milieu disputera encore deux matchs de ce tournoi, ce qui ne sera pas le cas de l’ailier.

Pereira avec les U18 portugais

Nommé pour le titre de pépite du mois d’octobre en Ligue 1, Afonso Moreira va être promu pour cette troisième parenthèse internationale. L’ailier de l’OL disputera un match de qualification pour l’Euro avec les U21 portugais. Aux deux joueurs pros se greffe également Matthias Da Silva. Le jeune gardien de l’Académie évoluera avec les U18 portugais.