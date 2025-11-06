Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu

Dans le brouillard complet ce jeudi soir, l'OL a adopté des attitudes de suffisance à l'image de Tanner Tessmann, clairement dans le creux de la vague depuis quelque temps. À ses côtés, Mathys De Carvalho n'a pas élevé le niveau. Retrouvez les flops de la rédaction.

De notre envoyé spécial à Séville.

On n’a pas aimé

Un Tessmann au ralenti

Son erreur à Brest entraînant l'exclusion d'Hateboer ne semble pas lui avoir donné un coup de fouet. Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Nicolas Puydebois pointait l’attitude en dedans de Tessmann depuis quelques matchs. Ce n’est pas la prestation de ce jeudi qui va faire changer d’avis notre consultant… L’Américain est dans le creux de la vague et il est difficile de passer à côté. Dans le milieu à deux avec Mathys De Carvalho, il n’y en a eu aucun pour rattraper l’autre.

Dès les premiers ballons, on a senti que ce ne sera pas une grande soirée. Onze pertes de balle à la mi-temps, seize jusqu'à sa sortie, un marquage laxiste sur Bakambu sur le premier et tout simplement un abandon sur la course de Lo Celso sur le deuxième. À ces erreurs s’est ajoutée une tendance à se compliquer la vie, comme s’il était un regista à la Pirlo. À son avantage sur le début de saison, Tanner Tessmann va vite devoir se réveiller, car sa paire avec Morton était un gros point positif. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, surtout à cause de l’Américain.

On n'a pas aimé (bis)

Trop de déchet chez De Carvalho

La Ligue Europa est devenue sa compétition. Ayant fait ses débuts en pros cette saison, Mathys De Carvalho profite du turnover imposé et obligé pour enchaîner sur la scène européenne. Contre le Real Betis, il était ainsi titulaire pour la quatrième fois en quatre matchs. Mais que ce fut dur comme pour Tanner Tessmann. Entre sa relance interceptée entrainant le corner du premier but et cette passe en retrait qui a failli coûter un penalty à Kluivert en deuxième, le Portugais a été dans tous les mauvais coups ce jeudi soir.

Cela ne l'a pas empêché de finir la rencontre, mais que de déchets dans le jeu du jeune milieu. En le laissant sur la pelouse, Paulo Fonseca ne lui a certainement pas fait un cadeau, car il n'a jamais réussi à relever la tête de l'eau. Quinze pertes de balle, soit 31 au cumulé pour l'entrejeu lyonnais qui a pris l'eau à Séville.