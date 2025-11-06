Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu

Dans le brouillard complet ce jeudi soir, l'OL a adopté des attitudes de suffisance à l'image de Tanner Tessmann, clairement dans le creux de la vague depuis quelque temps. À ses côtés, Mathys De Carvalho n'a pas élevé le niveau. Retrouvez les flops de la rédaction.
De notre envoyé spécial à Séville.
On n’a pas aimé
Un Tessmann au ralenti
Son erreur à Brest entraînant l'exclusion d'Hateboer ne semble pas lui avoir donné un coup de fouet. Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Nicolas Puydebois pointait l’attitude en dedans de Tessmann depuis quelques matchs. Ce n’est pas la prestation de ce jeudi qui va faire changer d’avis notre consultant… L’Américain est dans le creux de la vague et il est difficile de passer à côté. Dans le milieu à deux avec Mathys De Carvalho, il n’y en a eu aucun pour rattraper l’autre.
Dès les premiers ballons, on a senti que ce ne sera pas une grande soirée. Onze pertes de balle à la mi-temps, seize jusqu'à sa sortie, un marquage laxiste sur Bakambu sur le premier et tout simplement un abandon sur la course de Lo Celso sur le deuxième. À ces erreurs s’est ajoutée une tendance à se compliquer la vie, comme s’il était un regista à la Pirlo. À son avantage sur le début de saison, Tanner Tessmann va vite devoir se réveiller, car sa paire avec Morton était un gros point positif. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, surtout à cause de l’Américain.
On n'a pas aimé (bis)
Trop de déchet chez De Carvalho
La Ligue Europa est devenue sa compétition. Ayant fait ses débuts en pros cette saison, Mathys De Carvalho profite du turnover imposé et obligé pour enchaîner sur la scène européenne. Contre le Real Betis, il était ainsi titulaire pour la quatrième fois en quatre matchs. Mais que ce fut dur comme pour Tanner Tessmann. Entre sa relance interceptée entrainant le corner du premier but et cette passe en retrait qui a failli coûter un penalty à Kluivert en deuxième, le Portugais a été dans tous les mauvais coups ce jeudi soir.
Cela ne l'a pas empêché de finir la rencontre, mais que de déchets dans le jeu du jeune milieu. En le laissant sur la pelouse, Paulo Fonseca ne lui a certainement pas fait un cadeau, car il n'a jamais réussi à relever la tête de l'eau. Quinze pertes de balle, soit 31 au cumulé pour l'entrejeu lyonnais qui a pris l'eau à Séville.
Waw carrément le titre….
Je suis choqué.
On a eu le ballon tout le match
C’est devant le naufrage !!! Pas au milieu
On a pas joué Lorient ce soir !
C’est le betis, 5 eme du championnat d’Espagne avec son équipe type
La nous c’est notre équipe bis avec pas mal de jeune
Oui Tessman et Abner ne les ont pas aider
Mais sur le reste faut arrêter
À l’extérieur en plus
Non vraiment je ne comprend cette ambiance ce soir
Je suis pas content du résultat c’est jamais plaisant de perdre
Mais au vu de l’adversaire et de notre équipe mis en place il y’a aucune surprise
A la tv sur internet tout le monde est ok pour dire qu’on leur offert les buts et la victoire sur des erreurs uniquement
Je suis comme toi, je ne comprends pas le scandal.
Mais il y a des gens qui pensent qu’en changeant la moitié de l’équipe, mettre des jeune de moins de 20, du joueurs moyens qui correspondent aux moyens financiers du moment aller transformer l’OL en barca du Xavi ? Pfff certes défaite, tu peux être déçu voire exigent de certains joueurs mais passons à autre chose.
Cette équipe mérite d’être encouragé
Exactement !!!
Tessman et abner principalement on déçus c’est sûre
Mais pas de quoi en faire un drame après l’enchaînement qu’on vient de faire. Surtout qu’ils étaient entouré de jeunes ce soir
Donc oui tout à fait faut les encourager c’est tout
Je suis retombé sur le match de 2016 ( défaite 0-1 ).
Il y avait tolisso déjà.
Chez les participants peu d'actuels ( OL91 , OLVictory ).
https://www.olympique-et-lyonnais.com/fc-seville-ol-les-notes-du-match,126182.html
C'était face au FC Séville, pas le Betis.
On avait fait avant ce soir deux matches face au Betis avec un nul et une victoire.
Pour ma part, même si l'analyse est dure, elle est pourtant réaliste.
Bien sûr, l'attaque est faible, mais c'est le cas depuis le début de saison, même avec Fofana, hormis deux pu trois éclairs, donc rien de nouveau.
C'est bien le milieu de terrain qui pendant quelques semaines a permis à l'équipe d'enchaîner de bons résultats, en tenant et distribuant mieux le ballon, formant un bloc solide devant la défense qui donnait même l'illusion qu'Abner était un bon défenseur, et donnant de bons ballons devant... malheureusement pas souvent exploités.
Mais là, et pas seulement sur ce match, le milieu a flanché, et l'absence de Tolisso ce soir a encore aggravé sérieusement le problème. L'entre de Morton a fait du bien et on a mieux tenu le ballon, mais c'est tout.
Tessman traverse un mauvaise période, et ce n'est pas un problème physique. De Carvalho est jeune et pas encore au niveau, ni physiquement, ni techniquement, ni mentalement.
Merah passe à travers les gouttes, mais il n' pas réussi grand-chose non plus...
C'est quoi le problème avec Molebe ?
Clairement, Fonseca ne l'aime pas.
Le sortir à la pause alors que beaucoup d'autres l'auraient davantage mérité..
Il aurait très bien pu jouer 9 en seconde période avec l'entrée de Moreira..