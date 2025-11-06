Niakhaté (OL) : "On a payé cash nos erreurs"

Capitaine de l’OL ce jeudi soir, Moussa Niakhaté n’avait pas le visage fermé après la défaite contre le Real Betis. Conscient du manque d’expérience de la formation lyonnaise, le Sénégalais regrettait certaines erreurs.

De notre envoyé spécial à Séville.

Quel est le sentiment après cette défaite ? La frustration de ne pas avoir vu le Real Betis ultra-dominer cette partie ?

Moussa Niakhaté : On savait qu’on avait une équipe remaniée. Que tous ceux qui jouent dans cette équipe ont les qualités pour jouer, donc ce ne doit pas être une excuse. On a confiance en tout le monde. On savait que l’écart n’allait pas être grand, mais l’écart qui explique le résultat aujourd’hui est celui de l’expérience. Ils avaient des grands joueurs qui ont joué dans de grands clubs.

Vous prenez deux buts sur coups de pied arrêtés. C'est rageant ?

Sur le papier, beaucoup auraient cru qu’on allait être dominés par rapport à la "qualité" de leurs joueurs. Quitte à prendre des buts, autant les prendre avec le Betis qui montre sa supériorité. Mais non, ce sont sur des phases arrêtées qu’on a concédées bêtement. C’est ça qui est frustrant. C’est à nous d’apprendre de ces situations.

"On est là pour aider les jeunes"

Vous avez joué votre 15e match de la saison. Aucune trace de fatigue ?

Non, je suis très content, ça veut dire que je suis en bonne santé, donc pourvu que ça dure. Je serai toujours là pour cette équipe. Je prends beaucoup de plaisir avec ce groupe, il a vraiment beaucoup de qualités. Il y a des joueurs qui veulent progresser et les joueurs d’expérience, on doit les aider pour ça. Quand je joue avec beaucoup de jeunes comme ce soir, ça me fait plaisir de les accompagner. On avait réellement à cœur de gagner pour leur donner encore plus de crédit. Je suis quand même fier d’eux, ils vont apprendre, car le Real Betis est une très belle équipe. Mais ils ont tout donné.