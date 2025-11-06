Actualités
Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
Moussa Niakhaté en discussion avec l’arbitre lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Niakhaté (OL) : "On a payé cash nos erreurs"

  • par David Hernandez

    • Capitaine de l’OL ce jeudi soir, Moussa Niakhaté n’avait pas le visage fermé après la défaite contre le Real Betis. Conscient du manque d’expérience de la formation lyonnaise, le Sénégalais regrettait certaines erreurs.

    De notre envoyé spécial à Séville.

    Quel est le sentiment après cette défaite ? La frustration de ne pas avoir vu le Real Betis ultra-dominer cette partie ?

    Moussa Niakhaté : On savait qu’on avait une équipe remaniée. Que tous ceux qui jouent dans cette équipe ont les qualités pour jouer, donc ce ne doit pas être une excuse. On a confiance en tout le monde. On savait que l’écart n’allait pas être grand, mais l’écart qui explique le résultat aujourd’hui est celui de l’expérience. Ils avaient des grands joueurs qui ont joué dans de grands clubs.

    Vous prenez deux buts sur coups de pied arrêtés. C'est rageant ? 

    Sur le papier, beaucoup auraient cru qu’on allait être dominés par rapport à la "qualité" de leurs joueurs. Quitte à prendre des buts, autant les prendre avec le Betis qui montre sa supériorité. Mais non, ce sont sur des phases arrêtées qu’on a concédées bêtement. C’est ça qui est frustrant. C’est à nous d’apprendre de ces situations.

    "On est là pour aider les jeunes"

    Vous avez joué votre 15e match de la saison. Aucune trace de fatigue ?

    Non, je suis très content, ça veut dire que je suis en bonne santé, donc pourvu que ça dure. Je serai toujours là pour cette équipe. Je prends beaucoup de plaisir avec ce groupe, il a vraiment beaucoup de qualités. Il y a des joueurs qui veulent progresser et les joueurs d’expérience, on doit les aider pour ça. Quand je joue avec beaucoup de jeunes comme ce soir, ça me fait plaisir de les accompagner. On avait réellement à cœur de gagner pour leur donner encore plus de crédit. Je suis quand même fier d’eux, ils vont apprendre, car le Real Betis est une très belle équipe. Mais ils ont tout donné.

    à lire également
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté (OL) : "On a payé cash nos erreurs" 23:50
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu 23:10
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    L'OL s'incline sans combattre contre le Real Betis (2-0) 22:55
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Real Betis - OL : première titularisation pour Molebe 19:46
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : des retours, Bacha et Renard ménagées 18:05
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Bleus : Deschamps préfère Kanté à Tolisso (OL) 16:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Avant Montpellier - OL Lyonnes, Giraldez suit les traces de Pedros 15:10
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : le dossier Endrick fait parler, même à Séville 14:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters du Real Betis avant la finale de la Ligue Europa Conference
    Sécurité renforcée à Séville avant Real Betis - OL 13:30
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : Himbert (OL) buteur avec les Bleuets 12:40
    Nuno Mendes , joueur du PSG
    Le PSG déplore un autre forfait contre l’OL 11:50
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) : "La Cartuja, un stade qui m'a fait pleurer" 11:00
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    Real Betis - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Real Betis - OL : Molebe enfin lancé dans le grand bain ? 09:30
    Nabil Fekir vainqueur de la Coupe du Roi en 2022 avec le Real Betis
    Real Betis - OL : Fekir, l'idole lyonnaise et sévillane 08:45
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Contre le Real Betis, la grande tentation du turnover à l'OL 08:00
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Ligue 1 : Abner et Hateboer connaissent leur sanction 07:30
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Fonseca avant Betis - OL : "Ce sera un très bon test pour nous" 05/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut