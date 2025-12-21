Actualités
Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
Ruben Kluivert lors d’OL – RB Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’OL avec Hateboer et Kluivert en défense centrale

  par David Hernandez
  12 Commentaires

    • Pour ce dernier match de l’année 2025, l’OL affronte le FC Saint-Cyr Collonges. Paulo Fonseca a fait tourner mais la formation lyonnaise reste compétitive.

    Un dernier pour la route et sans mauvaise surprise si possible. Ce dimanche soir, l'OL en termine avec son année 2025 et espère pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Pour cela, il faudra ne pas tomber dans le piège du FC Saint-Cyr Collonges, pensionnaire de Régional 1. Dans ce qui doit être une fête du football lyonnais, Paulo Fonseca et ses joueurs veulent faire respecter la hiérarchie et ne pas rééditer le mauvais souvenir de Bourgoin l'an passé. L'entraîneur portugais a appelé au sérieux de ses joueurs et espère avoir été entendu.

    Karabec et De Carvalho intègrent le onze

    Pour affronter les amateurs saint-cyrôts, l'OL évoluera avec une défense à quatre, mais qui a subi quelques modifications en raison des absences de Niakhaté et Mata pour la CAN et celle de Tagliafico pour blessure. Il y aura donc une défense centrale 100% néerlandaise ce dimanche au Parc OL avec le duo Hateboer - Kluivert. Ils seront accompagnés par Ainsley Maitland-Niles, capitaine d'un soir, sur la droite et Abner à gauche. Fonseca avait promis "trois changements" en plus de sa défense centrale et ce sont finalement Mathys De Carvalho et Adam Karabec qui en profitent. Corentin Tolisso et Pavel Sulc en profitent pour souffler et peut-être apporter du jus en seconde période, suivant l'évolution du score.

    La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Hateboer, Kluivert, Abner - Morton, De Carvalho - Karabec, Merah, Moreira - Satriano

    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Lille pour l'OL ou Saint-Cyr Collonges en 16es
    12 commentaires
    1. janot06
      janot06 - dim 21 Déc 25 à 20 h 09

      Oups ! 😱

      Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - dim 21 Déc 25 à 20 h 13

      Rien d'exceptionnel, même si l'entraîneur fait reposer Corentin alors que celui-ci était en conférence de presse avec lui.
      Si avec cette équipe on ne passe pas contre une 6e division, ça sera une honte encore pire que l'année dernière face à Bourgoin (5e division).

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 21 Déc 25 à 20 h 15

        Hello Toitoi
        Ça te rappel pas Matic pour la conf 😉 🫣
        Bon la pas de manchester c'est déjà ça 🤣

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - dim 21 Déc 25 à 20 h 17

          Salut Juni ! Ah oui, la conf, parce que l'adversaire, c'est autre chose que Manchester ^_^

      2. janot06
        janot06 - dim 21 Déc 25 à 20 h 17

        C'est le duo en DC qui m'interpelle. Mais faut faire avec, ça risque d'être celui aligné pour la reprise à Monaco, et là ça risque d'être une autre histoire.
        Et puis, attention à ne pas négliger notre adversaire du soir qui n'évolue qu'à une division inférieure d'un certain Bourgoin.
        L'excès de confiance est le pire ennemi.

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - dim 21 Déc 25 à 20 h 19

          Salut janot,
          Il va falloir s'habituer à ne plus voir Clinton et Moussa pendant quelques temps... Donc autant que ceux qui restent s'habituent à jouer entre eux.

        2. Avatar
          fandelol - dim 21 Déc 25 à 20 h 28

          Peut-être que Tessmann jouera en défense contre Monaco. On verra ce soir ce que ça donne mais je serais plus rassuré avec lui je pense. Kluivert dans l'axe c'était mauvais, bien mieux sur le côté.

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 21 Déc 25 à 20 h 24

      Il aurait pu mettre 2 ou 3 jeunes, mais il doit tellement avoir la trouille...

      Signaler
      1. Avatar
        fandelol - dim 21 Déc 25 à 20 h 29

        Oui, dommage. C'était le match idéal pour voir AGR et Barisic.

        Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - dim 21 Déc 25 à 20 h 24

      Une défense centrale expérimentale ( pas le choix ) ; le reste est du déjà vu , sans surprises .
      Il revient au 4231 , la pénuerie de défenseurs l'y oblige un peu .
      Amn et abner pourront jouer haut comme des pistons car en face ce n'est pas le Réal de Madrid ...
      Bref , un dernier coup de collier avant noël , sulc et tolisso au repos , ils en ont besoin .
      Satriano va faire un hat trick , on sera bien emmerdé pour le mettre sur le banc ensuite ( non je déconne )

      Signaler
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 21 Déc 25 à 20 h 37

      10-1 histoire d'être sympa avec les régionaux

      Signaler
    6. Avatar
      Ahtmos - dim 21 Déc 25 à 20 h 40

      La clé pour moi est de vouloir gagner comme dab et non pas d'éviter l'humiliation. Jouer la peur au ventre c'est jamais bon. Donc il faut viser un match plein prendre plaisir et se satisfaire d'une belle victoire. C'est toujours quelque chose de gagner en coupe de France peu importe l'adversaire il faut y aller et s'engager a fond. Allez !

      Signaler

    Laisser un commentaire

