L’OL avec Hateboer et Kluivert en défense centrale

Pour ce dernier match de l’année 2025, l’OL affronte le FC Saint-Cyr Collonges. Paulo Fonseca a fait tourner mais la formation lyonnaise reste compétitive.
Un dernier pour la route et sans mauvaise surprise si possible. Ce dimanche soir, l'OL en termine avec son année 2025 et espère pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Pour cela, il faudra ne pas tomber dans le piège du FC Saint-Cyr Collonges, pensionnaire de Régional 1. Dans ce qui doit être une fête du football lyonnais, Paulo Fonseca et ses joueurs veulent faire respecter la hiérarchie et ne pas rééditer le mauvais souvenir de Bourgoin l'an passé. L'entraîneur portugais a appelé au sérieux de ses joueurs et espère avoir été entendu.
Karabec et De Carvalho intègrent le onze
Pour affronter les amateurs saint-cyrôts, l'OL évoluera avec une défense à quatre, mais qui a subi quelques modifications en raison des absences de Niakhaté et Mata pour la CAN et celle de Tagliafico pour blessure. Il y aura donc une défense centrale 100% néerlandaise ce dimanche au Parc OL avec le duo Hateboer - Kluivert. Ils seront accompagnés par Ainsley Maitland-Niles, capitaine d'un soir, sur la droite et Abner à gauche. Fonseca avait promis "trois changements" en plus de sa défense centrale et ce sont finalement Mathys De Carvalho et Adam Karabec qui en profitent. Corentin Tolisso et Pavel Sulc en profitent pour souffler et peut-être apporter du jus en seconde période, suivant l'évolution du score.
La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Hateboer, Kluivert, Abner - Morton, De Carvalho - Karabec, Merah, Moreira - Satriano
Oups ! 😱
Rien d'exceptionnel, même si l'entraîneur fait reposer Corentin alors que celui-ci était en conférence de presse avec lui.
Si avec cette équipe on ne passe pas contre une 6e division, ça sera une honte encore pire que l'année dernière face à Bourgoin (5e division).
Hello Toitoi
Ça te rappel pas Matic pour la conf 😉 🫣
Bon la pas de manchester c'est déjà ça 🤣
Salut Juni ! Ah oui, la conf, parce que l'adversaire, c'est autre chose que Manchester ^_^
C'est le duo en DC qui m'interpelle. Mais faut faire avec, ça risque d'être celui aligné pour la reprise à Monaco, et là ça risque d'être une autre histoire.
Et puis, attention à ne pas négliger notre adversaire du soir qui n'évolue qu'à une division inférieure d'un certain Bourgoin.
L'excès de confiance est le pire ennemi.
Salut janot,
Il va falloir s'habituer à ne plus voir Clinton et Moussa pendant quelques temps... Donc autant que ceux qui restent s'habituent à jouer entre eux.
Peut-être que Tessmann jouera en défense contre Monaco. On verra ce soir ce que ça donne mais je serais plus rassuré avec lui je pense. Kluivert dans l'axe c'était mauvais, bien mieux sur le côté.
Il aurait pu mettre 2 ou 3 jeunes, mais il doit tellement avoir la trouille...
Oui, dommage. C'était le match idéal pour voir AGR et Barisic.
Une défense centrale expérimentale ( pas le choix ) ; le reste est du déjà vu , sans surprises .
Il revient au 4231 , la pénuerie de défenseurs l'y oblige un peu .
Amn et abner pourront jouer haut comme des pistons car en face ce n'est pas le Réal de Madrid ...
Bref , un dernier coup de collier avant noël , sulc et tolisso au repos , ils en ont besoin .
Satriano va faire un hat trick , on sera bien emmerdé pour le mettre sur le banc ensuite ( non je déconne )
10-1 histoire d'être sympa avec les régionaux
La clé pour moi est de vouloir gagner comme dab et non pas d'éviter l'humiliation. Jouer la peur au ventre c'est jamais bon. Donc il faut viser un match plein prendre plaisir et se satisfaire d'une belle victoire. C'est toujours quelque chose de gagner en coupe de France peu importe l'adversaire il faut y aller et s'engager a fond. Allez !