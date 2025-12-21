L’OL avec Hateboer et Kluivert en défense centrale

Pour ce dernier match de l’année 2025, l’OL affronte le FC Saint-Cyr Collonges. Paulo Fonseca a fait tourner mais la formation lyonnaise reste compétitive.

Un dernier pour la route et sans mauvaise surprise si possible. Ce dimanche soir, l'OL en termine avec son année 2025 et espère pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Pour cela, il faudra ne pas tomber dans le piège du FC Saint-Cyr Collonges, pensionnaire de Régional 1. Dans ce qui doit être une fête du football lyonnais, Paulo Fonseca et ses joueurs veulent faire respecter la hiérarchie et ne pas rééditer le mauvais souvenir de Bourgoin l'an passé. L'entraîneur portugais a appelé au sérieux de ses joueurs et espère avoir été entendu.

Karabec et De Carvalho intègrent le onze

Pour affronter les amateurs saint-cyrôts, l'OL évoluera avec une défense à quatre, mais qui a subi quelques modifications en raison des absences de Niakhaté et Mata pour la CAN et celle de Tagliafico pour blessure. Il y aura donc une défense centrale 100% néerlandaise ce dimanche au Parc OL avec le duo Hateboer - Kluivert. Ils seront accompagnés par Ainsley Maitland-Niles, capitaine d'un soir, sur la droite et Abner à gauche. Fonseca avait promis "trois changements" en plus de sa défense centrale et ce sont finalement Mathys De Carvalho et Adam Karabec qui en profitent. Corentin Tolisso et Pavel Sulc en profitent pour souffler et peut-être apporter du jus en seconde période, suivant l'évolution du score.

La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Hateboer, Kluivert, Abner - Morton, De Carvalho - Karabec, Merah, Moreira - Satriano