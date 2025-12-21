Actualités
    • Dernière affiche des 32es de finale de la Coupe de France, l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges connaitront leur futur adversaire avant la rencontre. Le tirage au sort aura lieu à 19h ce dimanche.

    L’une des deux équipes sera la dernière à rejoindre le plateau des seizièmes de finale de la Coupe de France. D’un côté, leFC Saint-Cyr Collonges qui rêve d’un exploit. De l’autre, l’OL qui ne veut pas faire les gros titres lundi après une désillusion à la maison. Ce dimanche, au Parc OL, ce sera la fête du football lyonnais, mais il y a avant tout une qualification pour le tour suivant à aller chercher. Cela fera, quoi qu’il arrive, un représentant rhodanien dans ces 16es dont les affiches seront connues avant le coup d’envoi de cet OL - FC Saint-Cyr Collonges.

    Un ou deux clubs rhodaniens au tour suivant ?

    En effet, avant même d’entrer sur la pelouse du Parc OL, Lyonnais et Saint-Cyrôts connaitront déjà l’identité de leur possible futur adversaire au tour suivant. Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, auquel pourrait prendre part Hauts-Lyonnais en cas de qualification ce dimanche (17h30), aura lieu en amont de la rencontre dans l'émission Jour de Coupe, à partir de 19h45 sur beIN SPORT 1.

