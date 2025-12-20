Actualités
Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l’OL affronte les amateurs du FC Saint-Cyr Collonges. Un match piège de la Coupe de France durant lequel Corentin Tolisso ne veut pas revivre le cauchemar de Bourgoin.

    C’est un rendez-vous que tout le bassin lyonnais attend, mais forcément, l’excitation est plus grande au FC Saint-Cyr Collonges qu’à l’OL. Entre un club quadruple vainqueur de la Coupe de France et un club amateur qui dispute le premier 32e de finale de son histoire, la différence est de taille. Mais avec la Coupe de France, il ne faut jamais jurer de rien. Les exemples d’exploit sont bien trop nombreux pour ne pas pousser Clément Guillot et ses joueurs à croire que faire tomber l’ogre lyonnais est impossible. Les statistiques ne les donnent logiquement pas favoris à Décines, mais le souvenir de Bourgoin peut donner quelques espoirs. Le contexte n’est pas le même puisque le match se tiendra au Parc OL et non dans un stade champêtre comme Pierre-Rajon.

    "On avait pris Bourgoin à la légère"

    Le FC Saint-Cyr Collonges a fait un choix, l’OL ne s’en plaindra pas. Ce qui ne veut pas dire que la partie est jouée d’avance. Avec la réception du club de Régional 1, le spectre des 16es de finale de la saison passée a logiquement refait surface. Une catastrophe sportive avec une élimination aux tirs au but, suite aux échecs d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le désormais capitaine s’en souvient comme si c’était hier. "Ce match a montré que l’accident pouvait arriver. Ça fait partie de l’expérience connue l’année dernière. Je l’ai vécue et ça fait mal. On a ce sentiment de honte à la fin de perdre contre une équipe qui est beaucoup plus faible que nous. J’espère que ça ne m’arrivera plus dans ma carrière. On avait trop pris Bourgoin à la légère. Ce que l’on a fait contre Bourgoin n’est pas à rééditer."

    Aux paroles, il faut y ajouter les actes désormais, ce dimanche.

    à lire également
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin 10:15
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne suivre OL Lyonnes - Fleury ce samedi ? 08:45
    Les supporters du Virage Nord lors d'OL - Toulouse
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : la barre des 23 000 billets atteinte 08:00
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - FC Saint-Cyr Collonges à Décines pour le rêve, moins pour le sportif 07:30
    Souaré avant OL - FC Saint-Cyr Collonges : "C'est le match d'une vie" 19/12/25
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OL Lyonnes - Fleury : Endler, Engen ou encore Bacha déjà en vacances 19/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "La motivation sera grande" au FC Saint-Cyr Collonges 19/12/25
    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch à la relance dans un club partenaire de l’OL ? 19/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Tolisso et Fonseca veulent "de nouveaux joueurs" 19/12/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Tolisso (OL) : "Ne pas prendre ce match contre Saint-Cyr à la légère" 19/12/25
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps titulaire, "cinq changements" dans le onze de l’OL 19/12/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : Tagliafico forfait, Tessmann et Mangala postulent 19/12/25
    OL Académie
    OL Académie : la réserve féminine dernière équipe sur le pont 19/12/25
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : Mangala de retour à l’entraînement collectif 19/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    L’OL Lyonnes reprendra l’entraînement le 4 janvier 19/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : le parcours de Saint-Cyr Collonges avant d'affronter l'OL 19/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut