OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin

Ce dimanche, l’OL affronte les amateurs du FC Saint-Cyr Collonges. Un match piège de la Coupe de France durant lequel Corentin Tolisso ne veut pas revivre le cauchemar de Bourgoin.

C’est un rendez-vous que tout le bassin lyonnais attend, mais forcément, l’excitation est plus grande au FC Saint-Cyr Collonges qu’à l’OL. Entre un club quadruple vainqueur de la Coupe de France et un club amateur qui dispute le premier 32e de finale de son histoire, la différence est de taille. Mais avec la Coupe de France, il ne faut jamais jurer de rien. Les exemples d’exploit sont bien trop nombreux pour ne pas pousser Clément Guillot et ses joueurs à croire que faire tomber l’ogre lyonnais est impossible. Les statistiques ne les donnent logiquement pas favoris à Décines, mais le souvenir de Bourgoin peut donner quelques espoirs. Le contexte n’est pas le même puisque le match se tiendra au Parc OL et non dans un stade champêtre comme Pierre-Rajon.

"On avait pris Bourgoin à la légère"

Le FC Saint-Cyr Collonges a fait un choix, l’OL ne s’en plaindra pas. Ce qui ne veut pas dire que la partie est jouée d’avance. Avec la réception du club de Régional 1, le spectre des 16es de finale de la saison passée a logiquement refait surface. Une catastrophe sportive avec une élimination aux tirs au but, suite aux échecs d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le désormais capitaine s’en souvient comme si c’était hier. "Ce match a montré que l’accident pouvait arriver. Ça fait partie de l’expérience connue l’année dernière. Je l’ai vécue et ça fait mal. On a ce sentiment de honte à la fin de perdre contre une équipe qui est beaucoup plus faible que nous. J’espère que ça ne m’arrivera plus dans ma carrière. On avait trop pris Bourgoin à la légère. Ce que l’on a fait contre Bourgoin n’est pas à rééditer."

Aux paroles, il faut y ajouter les actes désormais, ce dimanche.