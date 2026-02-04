Actualités
Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
Endrick célèbre son premier but avec l’OL à Lille (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

OL : Endrick a souhaité bonne chances aux jeunes prêtés

  • par David Hernandez

    • Arrivé à l’OL il y a un peu plus d’un mois désormais, Endrick s’est parfaitement fondu dans le groupe lyonnais. Le Brésilien n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer un petit mot d’encouragement aux jeunes prêtés en cette fin de mercato, à l’image d’Alejandro Gomes Rodriguez.

    Tout avait été trop parfait pour qu’il n'y ait pas un coup de moins bien. Depuis son premier match à Lille le 11 janvier dernier, Endrick était sur un petit nuage avec l’OL. À son aise contre Brest puis Metz, le Brésilien a marqué le coup dimanche contre le LOSC, bien pris par la défense nordiste. Néanmoins, l’acclimatation a été express au sein du groupe lyonnais. Pas une attitude de diva, mais bien la volonté de coller à l’état d’esprit qui règne entre Rhône et Saône depuis le début de la saison. En plus de pouvoir échanger dans différentes langues, Endrick a créé quelques connexions.

    Une attitude qui plait au club

    S’il reste d’un naturel discret en dehors des terrains, il continue à très bien prendre ses marques dans le vestiaire. Malgré son jeune âge, le Brésilien se comporte comme un joueur d’expérience. En cette fin de mercato hivernal, il n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer des petits mots d’encouragement. Sur le fil de discussion du groupe de l’OL, Endrick a donné de la force à Alejandro Gomes Rodriguez pour son prêt à Annecy. Les deux ne rejoueront plus jamais ensemble sous le maillot lyonnais, mais cette petite attention montre que le joueur prêté par le Real Madrid n’est pas simplement de passage pour son seul projet individuel.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ? 08:00
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : Endrick a souhaité bonne chances aux jeunes prêtés 07:30
    Noham Kamara, nouveau défenseur de l'OL
    OL - Laval : Descamps titulaire, Yaremchuk et Kamara non-qualifiés 03/02/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes sans Bacha ni Chawinga contre l'OM 03/02/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert ne "pouvait pas rêver mieux" 03/02/26
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : Mathieu Vernice au sifflet de Nantes - OL 03/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes - OM : Renard, Endler et Micah ne joueront pas 03/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal 03/02/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Kluivert forfait pour OL - Laval 03/02/26
    Les supporters de l'OL contre Manchester United
    OL - Laval : 19 000 billets édités, les Bad Gones lancent un appel 03/02/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement 03/02/26
    Titouan Thomas, milieu de Laval
    Contre Laval, l’OL va retrouver deux anciens de l’Académie 03/02/26
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Contre Lille, Mata a atteint les 100 matchs avec l’OL 03/02/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : vainqueur de Clermont, la réserve féminine prend la tête 03/02/26
    Alain et Isabelle Griezmann avec Michael Gerlinger pour la signature du partenariat OL - Mâcon 71
    Désiré dans TKYDG, le partenariat OL - Mâcon 71 voit le jour 03/02/26
    Karim Benzema, ancien attaquant de l'OL
    Mercato : Benzema (ex-OL) reste en Arabie saoudite mais change de club 03/02/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Avec son mercato hivernal, l’OL pense à aujourd’hui et demain 03/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut