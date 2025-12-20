Ce samedi (21h), l’OL Lyonnes en finit avec son année civile par un dernier rendez-vous en championnat. Malgré les rotations et la perspective des vacances, Jonatan Giraldez attend que ses joueuses lui envoient un message.

Encore deux matchs avant de pouvoir souffler pendant trois semaines. Il n’y a pas que les joueurs de l’OL et les joueuses de l’OL Lyonnes qui attendent les vacances avec impatience. La pelouse du Parc OL va pouvoir respirer un peu après un nouveau week-end chargé. En plus du match de Coupe de France qui s’est retrouvé inversé et qui se jouera donc à Décines, la pelouse rhodanienne va accueillir une dernière fois l’OL Lyonnes en 2025 ce samedi. Trois jours après une qualification probante en quart de finale de Ligue des champions. Pour ce match contre Fleury, Jonatan Giraldez a laissé plusieurs cadres au repos et va faire "plusieurs changements", comme il en a l’habitude, car "nous avons joué il y a deux jours, et c’est important de maintenir le niveau d’exigence."

"C'est l'équipe qui compte, plus que les noms qui la forment"

Avec la perspective des vacances et des fêtes, un peu de décompression pourrait logiquement prendre possession des Fenottes. Les dix victoires en dix matchs de championnat n’arrangent rien. Mais l’entraîneur espagnol s’est montré satisfait de ce qu’il a voulu ces dernières heures et compte bien sur l’esprit de concurrence pour voir un OL Lyonnes triomphant de Fleury ce samedi soir (21h). "La chose la plus importante, c’est de jouer chaque match pour gagner. Les joueuses ne sont pas l'essentiel, c’est l’équipe qui compte. L’équipe est responsable de la performance ce samedi. L’objectif est de gagner, de faire un bon match, de mériter la victoire, puis de se projeter sur la suite". La suite, ce sera du repos jusqu’au 5 janvier avant d’attaquer une nouvelle année intense.