Merah après Real Betis - OL (2-0) : "On a été neutres"

Titulaire pour la première fois depuis le 23 octobre, Khalis Merah a tenté tant bien que mal d'apporter quelque chose à l'OL. Mais comme les jeunes lancés au stade de la Cartuja, le milieu a payé pour apprendre.

De notre envoyé spécial à Séville.

Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce match un peu frustrant, de la déception ?

Khalis Merah : C'est sûr qu'on avait à cœur de faire le 4 sur 4. Malheureusement, on est tombé sur une belle équipe du Betis qui a l'habitude de jouer ce genre de compétition. Mais on ne peut s'en prendre qu'à nous, car je pense qu'on avait le contrôle du match au début. Et ces deux buts en dix minutes nous ont fait mal. Il ne faut pas tout jeter parce qu'on avait une équipe jeune et on a réussi à avoir le contrôle du ballon. Mais je pense qu'il nous a manqué un peu de folie dans les derniers mètres pour pouvoir les mettre plus en danger que ça.

C'est la première fois cette saison que Lyon ne marque pas deux matchs de suite. Est-ce que ça vous étonne ?

On a toujours marqué, on a toujours su faire trembler les filets, mais, comme j'ai dit, ça peut arriver. On ne peut pas être parfait tous les matchs, on ne peut pas marquer à tous les matchs. Même si, bien sûr, c'est l'objectif de l'équipe.

"C'était une très grosse ambiance"

On prend beaucoup d'expérience sur un match comme ça ?

C'est sûr. Chaque match est une leçon, pour nous les jeunes, mais pour toute l'équipe. Chaque match est différent et ce match, je pense que ça va nous faire grandir, ça va nous montrer certaines choses. Il n'y a pas tout à acheter.

Vous n'avez pas beaucoup joué au mois d'octobre. Est-ce que c'est compliqué de se remettre dans le bain dans un tel match ?

Je ne dirais pas que c'est compliqué. Je suis là quand le coach fait appel à moi. Que je joue ou que je ne joue pas, j'ai toujours la même mentalité. Je suis toujours déterminé à aider l'équipe quand je suis sur le terrain. J'ai toujours la même mentalité, j'ai à chaque fois le même objectif, c'est d'aider l'équipe.

Il y avait une chaude ambiance. Est-ce aussi formateur ?

Oui, c'est une très belle ambiance ce (jeudi) soir. Il y avait beaucoup de spectateurs. On apprend de ce genre d'ambiance. On est forcément excité de jouer. Quand on rentre sur le terrain et qu'on voit ce genre d'ambiance, on a envie de commencer le match. Donc oui, ça nous fait apprendre.