L'OL s'incline sans combattre contre le Real Betis (2-0)

Auteur d'un sans-faute depuis le début de la campagne, l'OL a subi sa première défaite en Ligue Europa. Plombés par des carences individuelles, les Lyonnais ont logiquement laissé les trois points au Real Betis.
De notre envoyé spécial à Séville.
Première de chute pour l’OL. Sans vraiment de surprise, pourrait-on dire. Depuis le nul à Brest et la dépense d’énergie à dix contre onze, les supporters lyonnais avaient vite compris que le déplacement à Séville n’aurait pas la saveur attendue. Avec la réception du PSG, dimanche à Décines, le choix a été fait de porter l’attention sur ce match de Ligue 1 plus que de Ligue Europa. Les neuf points pris depuis le début de la campagne facilitaient forcément cette décision, avouée à demi-mot par Paulo Fonseca. Ce jeudi, l’OL n’a pas fait le poids face au Real Betis (2-0) et ce n’est pas forcément à cause de la qualité de l’adversaire. Les nombreux changements opérés par Fonseca au coup d’envoi serviront bien sûr d’excuse à cette première contre-performance européenne. Néanmoins, ils ne devront pas faire oublier l’attitude observée, notamment pendant la première mi-temps.
Sept changements par rapport à Brest
En lançant la classe biberon représentée par Merah, De Carvalho et la première titularisation en carrière de Molebe, le coach portugais voulait voir ce que ses jeunes avaient dans le ventre, en même temps qu’il faisait souffler certains cadres. Il ne faudra pas leur tirer dessus après ce match, car ils paient pour apprendre, mais ils ont certainement vu le chemin qu’il leur restait à faire. Malheureusement, Fonseca n’a pas vraiment le choix avec cet effectif et cette défaite à la Cartuja a encore montré les limites lyonnaises. Insipides au milieu, inoffensifs devant, les Lyonnais n’ont rien montré pendant 45 minutes. Il a fallu attendre les deux dernières minutes pour voir l’OL cadrer ses premières frappes de la soirée. Seulement, il était déjà trop tard, car en cinq minutes, les coéquipiers de Moussa Niakhaté avaient craqué à deux reprises. Sur deux erreurs.
Des carences individuelles criantes
Suite à une relance de De Carvalho interceptée, Greif avait dû sortir le grand jeu devant Abde. Mais le Slovaque n’a rien pu sur le corner qui a suivi, laissant le Marocain ouvrir le score suite à un marquage trop laxiste de Tessmann (1-0, 30e). L’Américain et le Portugais ont été dans tous les mauvais coups rhodaniens du premier acte et le Real Betis s’en est donné à cœur joie. Sans être flamboyante, la formation andalouse a exploité les errements lyonnais, à l’image de ces deux appels de Lo Celso et Antony dans le dos et qui ont permis au Brésilien de lober Greif (2-0, 35e).
Amorphe, cette équipe de l’OL a eu besoin d’un coup de fouet et l’entrée de Moreira dès le retour des vestiaires a donné un peu de rythme à un jeu monotone. Mais il en fallait plus. Merah a bien vu le cadre se dérober (48e) quand Maitland-Niles et Tagliafico ont essayé d’apporter le surnombre dans la surface. Mais Valles n’a rien eu à faire dans cette partie. Sans rendre les armes, mais sans vraiment se battre, l'OL recule à la 7e place dans cette Ligue Europa.
Depuis un mois, cela fait donc 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Bilan peu brillant.
Je n’ai vu que le 2e but du Bétis mais se prendre un but sur coup franc boum droit devant à 70m de son but…ça en dit long!
Mon plus grand regret est d'avoir laissé deux buts à un adversaire qui ne les méritait pas.
Oh oui
Ils ont rien prouver
Je pense que c'est l'équipe de l'OL la plus faible techniquement depuis notre remontée en D1... Tu sors Morton et Tolisso et il n'y a pas un joueur qui sait faire un contrôle et une simple passe. Un festival de déchets, mais ils font ce qu'ils peuvent avec leurs pieds carrés.
Tu es tres dure
Tu joue le 5 eme d’Espagne et ils voient pas le ballon tout le match
On leur a offert les deux buts !
Sinon ils ont rien prouver et c’est dû justement à nos milieux
Steph, je pense, moi ,que tu n'as pas connu les années Domenech entraîneur...
AMN 12 ballons perdus, De Carvalho 16 ballons perdus, Tessmann 16 ballons perdus, Karabec 18 ballons perdus. Et allez, cadeau je vous mets la stat du joueur que vous détruisez à chaque sortie Kluivert 3 perdus, 9 récupérés (les 2 meilleurs stats du 11). Excusez moi mais avec des gars comme Tessmann et De Carvalho, tu ne peux pas jouer au football.
"ils voient pas le ballon tout le match" t'exagères un peu, mais quel était l'intérêt de faire circuler le ballon sans cesse dans nos 30 mètres ? Evidemment qu'ils sont pas venu nous chercher. Ils savaient que dès qu'on allait faire une passe vers l'avant, on leur ferait des cadeaux.
" tu n'as pas connu les années Domenech entraîneur" si si très bien, Garde, Génésio, Fugier, Durix, Roche ou Cabanas c'était beaucoup moins des pieds carrés que ce que l'on a maintenant.
Je viens de voir votre commentaire sur L'Équipe. Votre pseudo est bien LeSteff ? Vous semblez apprécier Kluivert. Les statistiques ne montrent pas qu'à chaque ballon qui arrive vers lui, il reste planté là et laisse l'adversaire s'en emparer. Elles ne montrent pas sa lenteur de réaction. Ni sa responsabilité sur le deuxième but.
Je trouves les supporters très dure avec cette équipe Bis
C’est même pas une équipe bis car nos remplaçants n’ont même pas le niveau à la base de remplaçants
Face au 5 eme du championnat espagnol
On a le ballon et contrôlais le match avant des erreurs individuelles
Non vraiment je vous trouve dure
Je ne pensait pas revenir avec un point et je pensait qu’ils allaient nous tourner tout le match
En bref pour moi vu les forces sur le terrain y’a pas à rougir du tout
On avait pas le choix de faire tourner et cela n’a rien avoir avec le match de dimanche qui vient aggraver les choses
Trop de matchs en si peu de temps avec un effectif aussi court c’était logique
Espérons qu’on est pas de blessé dimanche car nos joueurs sont crames
J’espère que des joueurs vont demander à ne pas aller en sélection si c’est possible
Deux semaines sans match leur fera beaucoup de bien
On n'en prend que deux parce que Seville a joué cinq minutes et pas une de plus. En deuxième mi-temps, ils nous ont laissé la balle et ils ont trottiné, morts de rire.
Mais tu as vu la composition de départ
Faut pas rêver c’est pas une équipe qui a est sensé jouer l’Europe
Tu ne peux pas juger cette équipe ce soir
Qu'on perde le match, c'était attendu.
Par contre, la seule raison pour laquelle j'ai regardé, c'est parce que je m'attendais à voir des jeunes morts de faim en train d'essayer de gagner une place dans l'équipe titulaire. Au lieu de ça, j'ai vu des piou-piou avec le trouillomètre à zéro incapables de faire une passe à cinq mètres ou de tirer au but à l'entrée de la surface, le tout face à une équipe qui réussissait l'exploit d'être encore moins concernée que la nôtre.
Bravo pour ce message plein de mesure , Olreal.
Un coaching lamentable, mais il n'y a rien d'étonnant.
Cet entraineur va finir par nous faire une Puel vous allez voir. Espérons au moins que les dirigeants ne vont pas attendre 3 ans comme JMA pour réagir...
On est tellement fauchés qu'on n'a même pas les moyens de payer ses indemnités de licenciement. Et de toute façon, on ferait venir qui? Va trouver un coach potable pour jouer le maintien!
Cacapa
Ha non pas ce soir. T’abuses JD36.
Il fait les changements qu’il faut justement pour une fois.
C'est l'équipe de départ qui tient pas la route, il s'est tellement planté qu'il été obligé de faire des changements au bout de 45 minutes.
Et puis non en fait, je crois qu'il a tout simplement voulu balancer ce match, il a trahie l'esprit de l'ol.
Désolé je ne te suis pas du tout de ton avis ce soir
Il a fait deux changements ce soir à la mi temps
Et il en a fait jusqu’au bout
Il fallait faire tourner
On a pas le choix
L’enchaînement était trop dure pour un effectif aussi court
Genesio a dis la meme choses pour Lille et pourtant ils sont mieux lotis
Donc non svp ce soir ayant un peu d’hauteur
On a perdu sur deux erreurs individuelles mais on peut pas leur reprocher grand choses
Un bon gros match de merde, où on a à peu près tout raté. Offensivement, on est dans les clous de ce qu'on a montré contre Brest, avec un seul tir cadré au terme d'une mi-temps à 80% de possession de balle. On est en train d'emmener l'expression "possession stérile" vers de nouvelles hauteurs, là c'était la quatorzième division européenne, avec nos quatre attaquants immobiles, tous sur la même ligne, sans aucun appel. Mention spéciale pour Satriano, qui nous rappelle la misère absolue de notre recrutement composé de joueurs hyper-médiocres cramés depuis des mois avec rien d'autre que leur état d'esprit à sauver.
Je m'attendais à voir un match amical qui lançait les jeunes, j'ai vu l'étalage implacable de notre nullité crasse et de notre absence totale d'envie de jouer un match, face à une équipe qui s'est littéralement contenté de planter la tente pendant 85 minutes.
Vous me raconterez le match contre Paris, moi je vais aller faire autre chose à la place.
Tu t'attendais à quoi?
Qu'on roule sur le Betis a l'extérieur, sans Mata, Tagliafico, Morton, Tolisso, Fofana au coup d'envoi ?
Sans buteur ?
Avec Molebe pour sa première titulaire en pro
Tu vise le titre cette saison ?
Tu critique tout depuis le debut, meme la cellule de recrutement, t'aurai trouver qui toi en perdant Mikau a la derniere minute du mercato avec 0€?
Si tu perd Gokdorak il fait comment Actarus tout seul pour sauver la planète ?
Il y va comme un grand avec ses petit bras defoncer les Golgoths ??
Va falloir reflechir 5 min
Tu critique même Fofana en osant dire qu'il n'a jamais été bon en titulaire, faut te détendre.
On va se qualifier avec cette equipe et ca sera deja tres beau..
Ensuite c'est une autre compétition et on aura plus de joueurs normalement, ya rien de définitif.
Je m'attendais à voir la seule chose que cette équipe pouvait espérer offrir avec une compo pareille: de l'envie. Apparemment, c'était déjà trop.
La morale de cette histoire est la suivante : quand au sein d’une équipe, il y a autant de joueurs mauvais ( pas sur un match , vraiment mauvais , rien à en tirer), et bien les bons se mettent à leur diapason . Il y a un effet de contamination . Un seul joueur irréprochable ce soir , Moussa qui mérite 10. Le petit Moreira qui a amené quelque chose, même avec du déchet . Pour le reste…
Et puis quand Coco n’3st pas là , il faut bien l’avouer on se sent vraiment à poil.
Je suis dans mon prono , à savoir deux défaites sèches cette semaine . Et surtout ma crainte est que ce soit un point de bascule pour la suite de nos deux parcours .
On a eu majoritairement des bons moments depuis le début de la saison , il faut se consoler avec ce constat, en attendant la suite .🙏🏽
Nous avons déjà la moitié des points nécessaires au maintien. Nous sommes en bonne position pour continuer en Europe après la poule.
What else ? Une soirée européenne à la française , avec tout le monde vaincu à part deux victoires que chacun oubliera très vite , au fin fond des fjords...
Non mais laisse tomber tu les convaincras plus 😅
Chacun son avis après tout.
Moi comme toi je me satisfais largement de Fonseca. Même s’il fait pas tout bien.
Bon je vois qu’on sera jamais unanimes pour Fonseca, en tout cas ce soir il est hors de responsabilité pour moi, c’est Tessman AMN et Kluivert sur le premier but.
Abner et Kluivert sur le second. Et devant ben ils ont pas été assez bon pour mettre du danger.
Et devant ça manque de qualités offensives point.
Toujours la même tonalité après une défaite ....
Vous vous attendiez à quoi les gones ?
A ce que l'on atomise le Betis chez lui, avec une équipe B ?
On reste dans les 8 premiers, et l'on va avoir des matchs moins difficiles, et pas toujours 72 heures avant de jouer le Qatar .
Alors, on va attendre un peu avant de tout bruler....
Haaa un peu (beaucoup) de sagesse merci DDP69 😉👍🏼
Si encore on avait vu un peu d'envie de la part des jeunes...
Merci Dede et à tous ceux qui donne un peu de lucidité ce soir
Aucune sinistrose les gars
👌👌👌
"-Vous vous attendiez à quoi les gones ?"
Bah je sais pas, un match de foot déjà. Des jeunes qui montrent qu'ils pourraient avoir leur place. Perdu. Un milieu de terrain qui essaie de faire un contrôle et une passe propre. Perdu. Une animation générale qui nous fasse penser qu'on n'était pas là-bas pour un simple décrassage. Perdu encore.
Ok, turn over obligatoire, match à l"extérieur, et je ne m'attendais pas à gagner à Séville 4-0 avec une équipe bis. Perdre 2-0 ce n'est vraiment pas grave vu le contexte et nos obligations. Après c'est pas agréable de voir une purge réalisée par des pieds carrés sous la direction d'un chef d'orchestre sourd muet.
Le titre porte un jugement , dommage qu'il n'y ait pas un Ibrahimovic pour répondre au journaliste : " mettez un maillot et venez jouer le match avec nous ..."
Salut Dufduf,
O&L a le cul entre deux chaises : certes, c'est un média, mais celui-ci a une rédaction totalement partisane sur l'OL (c'est en bonne partie pour ça qu'on est là d'ailleurs).
Pour la neutralité, il faudrait sur un site traitant du foot de manière générale et pas que de l'OL. Et encore, ce n'est pas forcément une garantie...
En fait c'est chacun son métier. y en a c'est écrire des papiers, d'autres c'est jouer au football.
Ce soir je trouve que c'est le journaliste qui a bien mieux fait son métier que l'autre.
Je ne dirai pas "possession stérile" car elle ne l'est que pour nous. Qui ne marque pas...
Le Betis est la meilleure équipe qu'on allait rencontrer sur cette phase de ligue d'Europa Ligue.
En plus on les joue à l'extérieur.
Et avec une équipe amoindrie.
Donc vu qu'on avait gagné les 3 matches avant, y a pas énormément de regrets à avoir ce soir.
Et je continue à penser qu'avec l'effectif au complet (et un XI : Greif - AMN Mata Niakhaté Tagliafico - Morton Tolisso (ou Tessman si on met Tolisso 10) Sulc (ou Tolisso) - Nuamah Endrick Fofana) que l'OL a moyen d'aller loin dans cette EL au plateau pas très relevé.
Cela étant, évidemment l'occasion en or était l'EL de la saison dernière mais je ne sais pas si c'est nécessaire que je reparle des regrets d'Old Trafford ?
Si vous voulez je peux hein, n'hésitez pas à me demander.
Merci TONGA pour ton message pleins de lucidité, on est pas beaucoup ce soir
En tous cas pas du côté de la rédaction 😅
"Le Betis est la meilleure équipe qu'on allait rencontrer sur cette phase de ligue d'Europa Ligue." tu parles intrinsèquement, parce qu'en voyant les 4 matchs, c'est impossible d'écrire cela.
Paulo qui dit que l'OL "méritait mieux" et que "on a fait beaucoup de bonnes choses".
Franchement que quelqu'un l'oriente vers une cure de désintox, ce n'est plus possible là !
On a vu vite fait dans le vestiaire : De Carvalho et Tessmann ont la même paire de chaussure. Un truc exceptionnel, il n'y a pas de différence entre la chaussure gauche et la droite. C'est génial ils peuvent inverser sur chaque pied. En plus comme le bout est légèrement carré ça épouse bien la forme du pied. Sympa et ils n'auront jamais mal. Et ce n'est pas de leur faute quand ils feront 15 passes de merde chacun par match.
Tessman est un vrai sujet de discussion ce soir et surtout après ses derniers matchs
J’ai revu plusieurs fois le premier but
Pour moi c’est le seul responsable
Il est en retard…a un mauvais réflexe de dévier le ballon de la main
Ce qui empêche satriano de dégager le ballon et ça arrive sur le pieddu sevillan
Si il marque pas y’a penalty
Et je ne parle pas se son non match et ses pertes de balles à répétition
Lui on peux dire qu’il a pas aider les jeunes
Concernant Tessmann, je le trouve toujours plus à son avantage quand il joue au côté de Morton, et vice versa. Ils ont une bonne complicité sur le terrain et je suis toujours déçu quand ils ne sont pas associés. D’ailleurs Fonseva le fait souvent de remplacer l’un par l’autre
C'est vrai, l'équipe était composée de beaucoup de jeunes, il y aurait pû (dû) y avoir un rouge, les espagnols n'ont pas eu beaucoup d'occasions mais le résultat est là.
Beaucoup (trop) de nonchalance, des pertes de balle très dangereuses, on a la possession mais c'est pour faire le schéma en U à la Genesio, donc on n'est pas dangereux. Mais, et je ne vous rejoins pas là dessus, il y a pour moi encore une mauvaise lecture du match.
Satriano, c'est pas pour l'enfoncer, mais c'est pas lui qui va marquer sur un exploit personnel. J'aurais préféré voir Molebe le remplacer en pointe, pour jouer la profondeur, Moreira sur l'aile oui, j'aurais bien aimé voir Barisic à la place d'AMN, il a besoin de souffler et peut-être d'être mis en concurrence.
Perdre, quand tu t'es donné à fond, essayé de changer de tactique et/ou de joueurs parce que ça ne marche pas, OK, mais là, le problème que j'ai avec Fonseca, c'est toujours ce sentiment de n'être pas allé au bout, d'un manque....
Je ne suis pas sûr que ça va changer, vu ce qu'il a dit sur sa vision du match. C'est ce qui m'ennuie, ce sentiment d'inachevé...
Mettre une équipe C face à un adversaire du top 5 de la C3 cette saison, ça fait un peu mal pour les supporters de l'OL, forcément. Le Bétis a pu s'économiser tranquillement pour son match du weekend, là où notre coach s'est contenté de faire l'impasse sur un match de coupe d'Europe.
Quel enseignement les jeunes peuvent-ils tirer d'une rencontre où ils sont placés dans les pires conditions, sans encadrement d'un cadre légitime au milieu et en attaque ? Le fond du problème pour moi n'est pas la faiblesse de l'effectif, mais la sclérose tactique de Fonseca, car il y a plusieurs façons d'économiser ses cadres, tactiquement, au lieu de simplement les laisser sur le banc. Face à une équipe espagnole de titulaires qui jouent majoritairement en 4-2-3-1, tu n'opposes pas symétriquement le même dispositif avec des u20 à chaque ligne. Encore fait-il pour cela avoir déjà évolué autrement...