L'OL s'incline sans combattre contre le Real Betis (2-0)

Auteur d'un sans-faute depuis le début de la campagne, l'OL a subi sa première défaite en Ligue Europa. Plombés par des carences individuelles, les Lyonnais ont logiquement laissé les trois points au Real Betis.

De notre envoyé spécial à Séville.

Première de chute pour l’OL. Sans vraiment de surprise, pourrait-on dire. Depuis le nul à Brest et la dépense d’énergie à dix contre onze, les supporters lyonnais avaient vite compris que le déplacement à Séville n’aurait pas la saveur attendue. Avec la réception du PSG, dimanche à Décines, le choix a été fait de porter l’attention sur ce match de Ligue 1 plus que de Ligue Europa. Les neuf points pris depuis le début de la campagne facilitaient forcément cette décision, avouée à demi-mot par Paulo Fonseca. Ce jeudi, l’OL n’a pas fait le poids face au Real Betis (2-0) et ce n’est pas forcément à cause de la qualité de l’adversaire. Les nombreux changements opérés par Fonseca au coup d’envoi serviront bien sûr d’excuse à cette première contre-performance européenne. Néanmoins, ils ne devront pas faire oublier l’attitude observée, notamment pendant la première mi-temps.

Sept changements par rapport à Brest

En lançant la classe biberon représentée par Merah, De Carvalho et la première titularisation en carrière de Molebe, le coach portugais voulait voir ce que ses jeunes avaient dans le ventre, en même temps qu’il faisait souffler certains cadres. Il ne faudra pas leur tirer dessus après ce match, car ils paient pour apprendre, mais ils ont certainement vu le chemin qu’il leur restait à faire. Malheureusement, Fonseca n’a pas vraiment le choix avec cet effectif et cette défaite à la Cartuja a encore montré les limites lyonnaises. Insipides au milieu, inoffensifs devant, les Lyonnais n’ont rien montré pendant 45 minutes. Il a fallu attendre les deux dernières minutes pour voir l’OL cadrer ses premières frappes de la soirée. Seulement, il était déjà trop tard, car en cinq minutes, les coéquipiers de Moussa Niakhaté avaient craqué à deux reprises. Sur deux erreurs.

Des carences individuelles criantes

Suite à une relance de De Carvalho interceptée, Greif avait dû sortir le grand jeu devant Abde. Mais le Slovaque n’a rien pu sur le corner qui a suivi, laissant le Marocain ouvrir le score suite à un marquage trop laxiste de Tessmann (1-0, 30e). L’Américain et le Portugais ont été dans tous les mauvais coups rhodaniens du premier acte et le Real Betis s’en est donné à cœur joie. Sans être flamboyante, la formation andalouse a exploité les errements lyonnais, à l’image de ces deux appels de Lo Celso et Antony dans le dos et qui ont permis au Brésilien de lober Greif (2-0, 35e).

Amorphe, cette équipe de l’OL a eu besoin d’un coup de fouet et l’entrée de Moreira dès le retour des vestiaires a donné un peu de rythme à un jeu monotone. Mais il en fallait plus. Merah a bien vu le cadre se dérober (48e) quand Maitland-Niles et Tagliafico ont essayé d’apporter le surnombre dans la surface. Mais Valles n’a rien eu à faire dans cette partie. Sans rendre les armes, mais sans vraiment se battre, l'OL recule à la 7e place dans cette Ligue Europa.