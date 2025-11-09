Actualités
Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
Rachid Ghezzal lors d’Utrecht – OL (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)

Ghezzal faux 9, Maitland-Niles ailier... La compo de l'OL contre le PSG

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Face au forfait de Pavel Sulc et au physique défaillant de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca n'a pas souhaité maintenir sa confiance à Martin Satriano. Comme à chaque gros match, l'OL évoluera avec un faux neuf, du nom de Rachid Ghezzal.

    On commence désormais en avoir l'habitude. A chaque gros match, Paulo Fonseca nous réserve sa surprise du chef avec une composition sans numéro 9 de formation. Titulaire au Real Betis, Martin Satriano va prendre place sur le banc pour cet OL - PSG ce dimanche (20h45). L'Uruguayen, peu en confiance depuis quelques semaines, se retrouve "sacrifié" par son coach. Ce dernier va repartir sur une formation avec un faux neuf. Privé de Pavel Sulc, touché à l'ischio jeudi, et de Corentin Tolisso, pas à 100% mais sur le banc, cette tâche va revenir à un joueur dont on n'imaginait pas qu'il soit titulaire.

    Kluivert titulaire comme latéral

    Avec seulement cent minutes au compteur depuis son retour à l'OL début septembre, Rachid Ghezzal va connaitre sa première titularisation contre le PSG. La présence de l'international algérien n'est pas la seule surprise dans le onze lyonnais. Alors qu'on s'attendait à une composition sans gros changements, Fonseca a choisi d'innover. Ainsley Maitland-Niles évoluera comme ailier droit, laissant sa place de latéral à Ruben Kluivert.

    La composition de l'OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Maitland-Niles, Merah, Moreira - Ghezzal

    3 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - dim 9 Nov 25 à 19 h 51

      J'ai envie de dire que sans tolisso au milieu, c'est mort pour espérer quelque chose
      Satriano étant archi nul, normal de le mettre sur le banc mais comme le banc est vide 🤣
      Je ne donne pas chère de notre peau pour prendre au moins 1 point

    2. RBV
      RBV - dim 9 Nov 25 à 19 h 51

      Waow…si on gagne ce match…on va surtout espérer un nul et pas une énorme branlée…
      Allez l’OL !

    3. Avatar
      leroilyon - dim 9 Nov 25 à 19 h 54

      Et la compo du qatar c'est quoi ?
      Apparemment selon les medias ils sont extrêmement amoindri les pauvres !

