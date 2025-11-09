Actualités
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Affronter un gros comme le PSG, une bonne nouvelle pour l’OL ?

  • par David Hernandez

    • Dans le creux de la vague avec trois matchs sans victoire, l’OL se frotte au PSG ce dimanche soir. Face aux champions de France et d’Europe, les Lyonnais ne pourront pas faire preuve de laxisme. Cela a plutôt bien fonctionné face aux gros depuis le début de la saison.

    Pour reprendre de la confiance, on a connu meilleur adversaire. Après deux nuls en Ligue 1 contre le Paris FC et Brest et une défaite contre le Real Betis, l’OL reçoit le PSG ce dimanche soir (20h45). Si le club parisien a perdu son fauteuil de leader suite à la victoire de l’OM samedi, il n’en reste pas moins le mastodonte de ce championnat de France. Néanmoins, l’environnement lyonnais cherche des lueurs d’espoir pour ce match de la 12e journée. Il y a les nombreuses blessures du côté parisien, une première partie de saison en dents de scie, surtout face aux formations visant l’Europe. Sur quatre matchs disputés contre le top 7, le PSG n’a pris que cinq points.

    12 points sur 12 contre le top 7

    Un bilan comptable qui pousse forcément à y croire dans les rangs rhodaniens. Car, côté lyonnais, se frotter aux gros est plutôt bon signe. Sur le top 7 actuel de la Ligue 1, l’OL a signé 100% de victoires (OM, Lens, Lille et Strasbourg). Comme si l’atmosphère poussait à se surpasser. "Quand notre équipe contrôle le match, on commence parfois à prendre de mauvaises décisions et à se relâcher, a noté Fonseca samedi. Les deux buts encaissés contre le Betis sont liés à des problèmes de concentration." Contre le PSG, la débauche mentale risque d’être importante. Mais il faudra être au rendez-vous pour espérer faire un résultat.

    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    OL - Mercato : Fonseca ironise sur Endrick et mise sur Fofana et Nuamah

