Mondial U17 : Himbert et Gomes Rodriguez verront les 16es

Malgré une défaite lors du dernier match contre l'Ouganda ce mardi, l'équipe de France s'est qualifiée pour les 16e de la Coupe du monde U17. Rémi Himbert rejoint Alejandro Gomes Rodriguez, qualifié lundi avec l'Angleterre.

Ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle. En ballotage plus que favorable après une victoire et un nul, l'équipe de France U18 a bien failli être victime d'un mauvais tour. Battus par l'Ouganda ce mardi après-midi (1-0), les Bleuets n'ont heureusement encaissé qu'un but et peuvent remercier le Chili qui a disposé du Canada (1-0) dans le même temps. Malgré cette défaite, les joueurs de Lionel Rouxel finissent premiers d'un groupe dans lequel toutes les nations finissent avec quatre points. La France sera bien au rendez-vous des seizièmes de finale, mais sans Rémi Himbert. Encore titulaire ce mardi, l'attaquant de l'OL a écopé d'un nouveau carton et sera suspendu pour le prochain match.

Les deux Lyonnais avertis

Il ne sera pas le seul représentant lyonnais au rendez-vous car Alejandro Gomes Rodriguez avait également décroché son billet lundi. Mal embarquée après une défaite inaugurale, l'Angleterre a bien relevé la tête avec deux victoires consécutives contre Haïti puis l'Égypte lundi (3-0). Remplaçant au coup d'envoi, Gomes Rodriguez a fait son entrée à la 66e minute et a pris un jaune à cinq minutes de la fin. Avec une deuxième place dans le groupe E, les Anglais seront bien en phase finale.