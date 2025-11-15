Deux footballeurs lyonnais, Tagliafico et de Carvalho, étaient sur les terrains vendredi. Une belle journée pour eux avec deux victoires.

Rémi Himbert n'était pas sur la pelouse lors du 16e de finale de Coupe du Monde U17. Un match gagné par la France 2 à 0 contre la Colombie pour lequel l'attaquant était suspendu. Il n'était donc pas présent lors de la bagarre générale qui a éclaté après la partie, mais reviendra pour le 8e face au Brésil mardi. Chez les Lyonnais, il fallait regarder Nicolas Tagliafico et Mathys de Carvalho.

Le premier était titulaire lors d'Angola - Argentine. Une rencontre amicale de prestige pour la nation africaine, qui était privée de Clinton Mata. Le défenseur argentin a disputé les 90 minutes de cette affiche que son pays a gagné 2 à 0 grâce à Lautaro Martínez et Lionel Messi. Suspendu face à Auxerre le week-end prochain, le champion du monde 2022 reviendra bientôt à Lyon pour préparer la suite.

Succès à l'arraché pour de Carvalho et le Portigal U20

Pas de fin de rassemblement en revanche pour son coéquipier portugais. Dans le cadre de l'Elite League U20, le milieu de terrain était remplaçant face à l'Italie. Entré à la 66e minute, son équipe était alors menée 1 à 0. Elle a tout renversé avec des buts aux 78e et la 90e+5 minutes.

Ce succès 2 à 1 permet au Portugal de garder le rythme. Il est en tête de cette compétition amicale U20 avec cinq victoires en cinq sorties. Futur rendez-vous pour de Carvalho et ses compatriotes le lundi 17 novembre face à la Roumanie.