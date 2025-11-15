OL : objectif Mondial pour Orel Mangala ?

Pas encore revenu à la compétition onze mois après sa grave blessure, Orel Mangala espère être prochainement sur le retour. Avec l'ambition de prétendre au Mondial cet été ?

Aujourd'hui, la reprise d'Orel Mangala est en pointillée. Ayant subi une rupture des ligaments en janvier 2025 lorsqu'il était prêté à Everton, le milieu de terrain est depuis en quête de rejouer à haut niveau. Car jusqu'à présent, si on a pu l'apercevoir plusieurs fois à l'entraînement, il s'est surtout affiché pendant quelques instants avec ses coéquipiers, avant de disparaitre.

Ainsi, le joueur de 27 ans ne trouve pas la continuité dont il a besoin avant de reprendre la compétition. Ce que le staff, via Paulo Fonseca, a expliqué la semaine passée. "Orel a des problèmes quand il commence, son genou se met à gonfler." Alors, victime d'une petite rechute il y a deux mois, il doit faire preuve de patience.

Une moitié de saison pour convaincre Rudi Garcia

Le verra-t-on sur un terrain en décembre ? C'est un objectif en tout cas. Mais pour l'instant, il est encore loin d'être à 100 %, ce dont il aura besoin afin d'être la recrue interne dont l'OL aura besoin. Le Belge pourrait aussi être motivé par une autre échéance très importante.

International à 23 reprises, la dernière fois en novembre 2024, il viserait, selon Foot Mercato, la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour l'instant, le temps joue contre lui. Depuis un an, certains ont pris de la place au sein de la sélection de Rudi Garcia. Une course contre-la-montre d'environ sept mois pour le Diable Rouge, avec, entre temps, un rassemblement prévu en mars. D'ici là, Mangala aura peut-être rejoué en Ligue 1 et en Ligue Europa. Il lui faudra en tout cas avant ça franchir une première étape, celle de retrouver du rythme et sa forme physique pour redevenir un footballeur professionnel.