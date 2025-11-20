Auxerre - OL : chassé-croisé entre Nicolas Tagliafio et Abner

Dimanche à Auxerre, l'OL retrouvera Abner, de retour de suspension. Mais à côté de ça, il a "perdu" Nicolas Tagliafico, à son tour puni après un carton rouge.

Pour l'OL, les déclarations de Pavel Šulc sur son retour en forme sont une excellente nouvelle. Tout comme cette trêve de quinze jours pour retrouver un Corentin Tolisso à 100 %. Mais, alors que son infirmerie comprend actuellement trois joueurs (Orel Mangala, Ernest Nuamah et Malick Fofana), ce sont surtout les suspensions qui entament les ressources de l'effectif. À l'image des trois "punis" du week-end à venir pour affronter Auxerre (15 heures).

Paulo Fonseca devra en effet se passer de deux titulaires, Nicolas Tagliafico et Tyler Morton. Il dispose aussi d'une autre solution de moins en défense, Hans Hateboer. Les trois hommes reviendront lors de la 14e journée, pour la réception de Nantes le dimanche 30 novembre. En attendant, il faudra composer sans eux pour le déplacement en Bourgogne.

Abner sûrement titulaire à Auxerre

Dans l'autre sens, un élément du groupe fait son retour après voir purgé ses deux matchs de suspension, le Brésilien Abner, exclu contre le Paris FC (3-3). Non présent à Brest (0-0) puis contre le PSG (2-3), le latéral gauche revient au bon moment afin de compenser l'absence de son compère argentin. Il sera titulaire, sans doute, face à l'AJA, aux côtés de Moussa Niakhaté et derrière, probablement, Afonso Moreira.