Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
Clinton Mata face à Brian Madjo lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : l'OL, bon élève au piège du hors-jeu

  • par Gwendal Chabas

    • En 12 journées de Ligue 1, l'OL a provoqué 22 hors-jeux. Un des totaux les plus élevés du championnat, bien que Nantes soit largement au-dessus de la concurrence.

    La saison passée, le FC Barcelone se démarquait par sa science du hors-jeu. L'équipe d'Hansi Flick était devenue une experte pour piéger les attaquants adverses. En Ligue 1, le FC Nantes a repris le flambeau sous Luís Castro durant le premier tiers d'exercice 2025-2026. En effet, les Canaris ont déjà mis hors de position à 42 reprises leur adversaire. C'est de très loin la meilleure marque, devant le reste de la concurrence, et donc l'OL.

    Pourtant, l'Olympique lyonnais ne se débrouille pas si mal dans ce domaine avec 22 drapeaux levés par les arbitres assistants. C'est autant que le Paris FC, et juste derrière un trio Marseille - Brest - Rennes (23). Seule quatre formations font mieux que les Rhodaniens sur le sujet. Ce qui donne quelques indications sur la manière de défendre, surtout si l'on compare à Monaco (9), Nice et Lens (10).

    17 hors-jeux contre l'OL

    Précisons tout de même que les coéquipiers de Clinton Mata ne sont pas spécialement focalisés sur cet aspect lorsqu'ils défendent. Loin de la presque caricature qu'était devenu le Barça avec une volonté affichée de jouer le hors-jeu sur presque chaque action. La statistique est aussi à corréler avec celle de la possession, ou encore de la position moyenne de l'arrière-garde et la ligne de récupération du ballon.

    À l'inverse, les joueurs de l'OL ont été signalés en position illicite à 17 reprises. 9 clubs font moins bien, dont tout en haut le PFC et le Stade Rennais (27). Les champions de France en titre parisiens sont eux souvent bien placés ou réalisent des passes dans le bon tempo (10).

