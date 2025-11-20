Actualités
Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
Melchie Dumornay lors de Fleury – OL (Twitter de la joueuse)

L'OL Lyonnes et Melchie Dumornay bientôt récompensés ?

  • par Gwendal Chabas

    • Les finalistes des Globe Soccer Awards 2025 sont connus. L'OL Lyonnes concourt pour le titre de meilleur club féminin. Sa joueuse Melchie Dumornay aussi est en lice.

    La fin d'année est propice aux remises des récompenses en tous genres. Le Ballon d'Or occupe tous les esprits évidemment, mais d'autres reconnaissances sont également distribuées. Les Globe Soccer Awards, par exemple, servent à féliciter diverses catégories comme les meilleurs clubs, ainsi que les joueuses et les joueurs les plus performants. L'OL Lyonnes* est nommé pour le palmarès 2025.

    Il livre une lutte à sept avec la Juventus, qui l'a contraint au match nul mercredi d'ailleurs (3-3), Arsenal, le FC Barcelone ou encore Bayern Munich. On retrouvera aussi le Chelsea de Sonia Bompastor et Orlando Pride aux États-Unis.

    Deux Françaises et une joueuse de l'OL Lyonnes

    Chez les footballeuses, une des Fenottes, Melchie Dumornay, peut pareillement prétendre à glaner ce prix. Mais la concurrence est rude avec Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Alexia Putellas, Pernille Harder ou encore Clara Mata et Sandy Baltimore. Elles sont 25 au total à être en course, avec une représentante de l'équipe lyonnaise et donc, deux Françaises.

    Le public participe à la désignation des lauréats, et vous pouvez encore voter en suivant ce lien. La 16e édition des Globe Soccer Awards rendra son verdict le 28 décembre.

    *Samedi soir à 21 heures, l'OL Lyonnes reçoit Strasbourg. Grâce à Olympique-et-Lyonnais, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour assister au match.

    Jonatan Giraldez, entraîner d'OL Lyonnes
    "Une très bonne leçon pour l'avenir", estime Giráldez après Juventus - OL Lyonnes

