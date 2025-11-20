60e confrontation entre Auxerre et l'OL

Dimanche à 15 heures, Auxerre reçoit l'OL pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Ce sera la 60e rencontre entre les deux formations.

À quel match aurons-nous le droit dimanche entre Auxerre et l'OL ? C'est toute la question, puisque les deux équipes ne vont pas très fort. Les Bourguignons sont derniers de Ligue 1 et n'ont plus gagné depuis le 21 septembre, soit plus de deux mois. Les coéquipiers de Corentin Tolisso sont à peine plus en forme depuis quelques semaines avec quatre sorties sans victoire avant la trêve internationale.

À 15 heures le 23 novembre, l'AJA et l'Olympique lyonnais se croiseront pour la 60e fois en compétition officielle. Avec un bilan en faveur des Rhodaniens qui ont gagné 29 confrontations. Néanmoins, les Auxerrois ont eu leur bonne période entre la première opposition en 1980 et 2000. Au total, ils comptabilisent 16 succès.

6 victoires sur les 10 dernières confrontations pour l'OL

Ces dernières années, entre les allers-retours du club de Bourgogne en Ligue 2, ce sont les septuples champions de France (2002-2008) qui ont pris le dessus. Ils ont enlevé 6 des 10 derniers affrontements. Dans le même temps, ils en ont perdu deux et concédé deux matchs nuls. À noter que ces deux revers ont eu lieu au stade l'Abbé-Deschamps, où se tiendra l'affiche de la 13e journée de Ligue 1.

En revanche, l'OL a remporté la dernière partie entre les deux formations. Elle s'est déroulée à Auxerre, en avril 2025. Georges Mikautadze, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette avaient inscrit les trois buts des visiteurs, vainqueurs 3 à 1. Depuis, les trois attaquants sont partis, les Lyonnais essaient de repartir sur des basses saines et l'AJA est à la peine. Mais la vérité d'une rencontre est bien souvent difficile à prédire.