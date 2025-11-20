OL : Paulo Fonseca encensé par un de ses anciens joueurs

Entraîné par Paulo Fonseca entre 2022 et 2024, le Brésilien Alexsandro est dithyrambique envers le Portugais. Le Brésilien souligne notamment son apport tactique.

Bientôt, Paulo Fonseca sera de retour sur les bancs de Ligue 1. Lors du voyage à Lorient le 7 décembre, il pourra enfin redescendre de sa tribune après sa très longue punition. Parviendra-t-il à avoir un impact sur le cours des rencontres comme c'est le cas pour l'instant sur la préparation des matchs ? C'est toute la question, alors que l'OL arrive jusqu'ici à contrecarrer les plans adverses, avant de parfois céder sur les 20 dernières minutes.

"Il clarifie vraiment les choses sur le terrain"

En tout cas, l'apport stratégique de l'ancien entraîneur de Lille sur ses formations est valorisé. On le voit à l'Olympique lyonnais, mais c'était aussi le cas au LOSC. "Tactiquement, il est incroyable, c’est quelque chose de surréaliste, validait Alexsandro, joueur lillois ayant côtoyé le coach de 52 ans, auprès de Trivela. Ce n’est pas pour rien que, quand vous le voyez sur le terrain, son jeu est propre. C’est une qualité hors du commun. Il clarifie vraiment les choses sur le terrain. On n’a aucun moyen de se perdre parce qu’il y a toujours des connexions entre défenseurs centraux, milieux et attaquants."

Le défenseur brésilien, qui évoluait sous ses ordres entre 2022 et 2024, l'appréciait aussi humainement. "C’était une relation amicale. C’est un gars très professionnel, très sérieux, très rigoureux dans le travail quotidien. Paulo est un professionnel impeccable et une super bonne personne", a énuméré Alexsandro. Lors des deux saisons de Fonseca chez les Nordistes, le footballeur de 26 ans est apparu à 65 reprises, étant un des cadres de l'équipe.