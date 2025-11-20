Actualités
OL Lyonnes – Juventus (àJuventus)

La Juventus Turin entre dans un cercle fermé face à l'OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Seules dix équipes dans l'histoire ont inscrit au moins trois buts à l'OL Lyonnes. La Juventus a intégré ce cercle restreint mercredi (3-3). Un petit évènement dans l'univers du football féminin.

    Ce 3-3 entre la Juventus Turin et l'OL Lyonnes restera dans les mémoires de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions. Son scénario en effet peut marquer les esprits, avec ce 3-0 pour les Italiennes jusqu'à l'heure de jeu, avant que les Rhodaniennes ne renversent la vapeur. Elles étaient même tout proches de l'emporter avec sa quatrième réalisation de Jule Brand annulée pour hors-jeu.

    C'est d'ailleurs un petit évènement à l'échelle du football féminin, puisque c'est seulement la 12e fois de son histoire que le club lyonnais encaissé au moins trois buts, d'après Canal +. Jamais les Turinoises n'y étaient parvenues. La dernière fois que les Fenottes ont autant cédé dans un match, c'était le 27 avril 2025, lors de la demi-finale retour face à Arsenal (1-4).

    5 buts encaissés, le maximum pour L'OL Lyonnes

    D'ailleurs, les Anglaises sont une des rares formations à avoir réussi cette performance plusieurs fois. Le 19 octobre 2022, elles avaient largement dominé les Françaises pour l'emporter 5 à 1 à Décines. Montpellier aussi l'a fait deux fois, en 2004 (0-4) et en finale de la Coupe de France (3-3).

    Le record est jusqu'à présent détenu par Arsenal et le CNF Clairefontaine, avec cinq réalisations passées à l'OL Lyonnes. À noter que la prestation défensive de mercredi du côté de Biella a courroucé Jonatan Giráldez. Néanmoins, le coach a apprécié la réaction après la pause. Mais une amélioration est attendue samedi face à Strasbourg* en championnat.

    6 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - jeu 20 Nov 25 à 14 h 29

      Qualifiées : 🤝
      https://www.instagram.com/p/DRQWaAniHsk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - jeu 20 Nov 25 à 14 h 35

      HS : des fenottes (6) et des ex (3) dans la Blue Liste ! pour les ex je ne compte pas les psg girls ni PPM 😉🤗
      https://www.instagram.com/p/DRR30gKDEkZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      Signaler
    3. isabielle
      isabielle - jeu 20 Nov 25 à 14 h 39

      Wendie a été élue joueuse du match mais n'en est pas satisfaite... elle a raison... les autres exemples cités ont aussi reçu des trophées liés à des défaites ou presque...😉
      https://www.instagram.com/p/DRQFLPCkceF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      Signaler
    4. isabielle
      isabielle - jeu 20 Nov 25 à 14 h 43

      Petit résumé habituel d'OL Lyonnes commenté par Timothée 🤗
      j'ai bien aimé Marie Katoto allant chercher le ballon...vite, vite dans les filets 👍
      https://www.youtube.com/watch?v=K0s2L1MuRnI&t=14s

      Signaler
      1. chignol
        chignol - jeu 20 Nov 25 à 14 h 51

        Salut Isa.
        Comme Lacazette lors du mémorable 5-4 contre Montpellier. Mais la suite n'a pas été aussi renversante hier... hélas !

        Signaler
    5. isabielle
      isabielle - jeu 20 Nov 25 à 14 h 52

      Les réactions d'après match du coach, de Tabitha et Korbin :
      https://www.ol.fr/fr/actualites/jonatan-giraldez-apres-juventus-ol-lyonnes-je-suis-tres-content-de-la-reaction-de-l-equipe

      Signaler

