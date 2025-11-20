Actualités
Les légendes de Parme
Les légendes de Parme (@Parma Calcio)

Les premiers noms des légendes de Parme face à l'OL sont sortis

  • par Gwendal Chabas

    • Le 30 novembre prochain, les légendes de l'OL retrouveront celles de Parme pour un match de gala. Quelques noms sont sortis du côté italien.

    Du beau monde sur la pelouse du centre d'entraînement de Décines le dimanche 30 novembre prochain. À 16 heures, les légendes lyonnaises affronteront celles de Parme dans le cadre des 75 ans du club. Un anniversaire qui commencera par cette affiche de gala donc. Elle sera suivie par un duel entre l'OL et Nantes en Ligue 1 à 20h45.

    Chez les Rhodaniens, nous connaissons déjà le nom de plusieurs anciennes gloires. On retrouvera des icônes des années 2000 (Govou, Carrière, Cris, Laigle, Réveillère, Berthod, Chanelet) ou encore les jeunes retraités Samuel Umtiti, Maxime Gonalons, Clément Grenier et notre consultant Enzo Reale.

    Ballotta, Baggio ou encore Pizzi à Décines

    Les Italiens, vainqueurs de la Coupe de l’UEFA en 1999, ont eux aussi dévoilé quelques participants à cette confrontation. Citons Marco BallottaZe Maria, Alberto Di Chiara, Marco Giandebiaggi, Luigi Apolloni, Riccardo Gagliolo, Alessandro Melli, Dino Baggio, Marco Osio, Leandro Martinez, Davide Giorgino, et Fausto Pizzi.

    De quoi offrir des moments nostalgiques pour cette journée spéciale. Précisons que les Parmesans disputeront leur premier match, leur projet ayant été lancé en septembre. En amont de ce duel, ils se sont entraîné le lundi 17 novembre et seront au rendez-vous d'un évènement caritatif à Cesena ce jeudi 20 novembre.

    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    60e confrontation entre Auxerre et l'OL

