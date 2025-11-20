Actualités
Les supporters de l'OL à Lorient
Les supporters de l’OL à Lorient (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

OL : 800 supporters attendus à Auxerre, mais sous encadrement

  • par Gwendal Chabas

    • Le parcage lyonnais sera complet dimanche du côté d'Auxerre. Les 800 supporters de l'OL se rendront directement au stade l'Abbé-Deschamps pour assister au match.

    La dernière coupure internationale de l'année 2025 est pratiquement terminée. Vendredi, la Ligue 1 est de retour. Il faudra patienter jusqu'à dimanche cependant pour voir l'OL. Les hommes de Paulo Fonseca voyageront à Auxerre à 15 heures dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Après quatre matchs sans succès toutes compétitions confondues, ils espèrent retrouver le goût de la victoire à l'Abbé-Deschamps, face à la lanterne rouge.

    Avec l'aide des supporters pour les pousser ? Sans doute, car ils seront 800 ce week-end à faire le déplacement pour encourager leur club de cœur. Le parcage qui leur est consacré sera plein pour l'occasion. Mais les fans rhodaniens n'auront pas toute la liberté pour se mouvoir dans la commune et aux abords du stade. Au contraire, la préfecture de l'Yonne a décidé de les encadrer.

    Escortés par les forces de l'ordre pour venir au stade

    Ainsi, les spectateurs venant de Lyon ou ayant un billet pour l'espace dédié aux visiteurs ne pourront pas circuler dans le centre-ville ou à côté de l'enceinte sportive. Les cars qui les emmèneront se présenteront au point de rendez-vous sur le site d'Auxerrexpo à 12h30 le jour de la rencontre. Ensuite, les forces de l'ordre les escorteront jusqu'à l'Abbé-Deschamps.

    Comment expliquer une telle précaution alors que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé cette affiche 1 sur 5 d'après son échelle de potentiels troubles ? Surtout par la crainte des pouvoirs publics de voir arriver dans l'équation des supporters parisiens. On se souvient que plusieurs incidents ont déjà impliqué Rhodaniens et Franciliens par le passé.

    à lire également
    Les légendes de Parme
    Les premiers noms des légendes de Parme face à l'OL sont sortis

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    OL Lyonnes : 4 joueuses avec les Bleues, Benyahia avec les U23 16:50
    Les supporters de l'OL à Lorient
    OL : 800 supporters attendus à Auxerre, mais sous encadrement 16:00
    Les légendes de Parme
    Les premiers noms des légendes de Parme face à l'OL sont sortis 15:10
    La Juventus Turin entre dans un cercle fermé face à l'OL Lyonnes 14:20
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Paulo Fonseca encensé par un de ses anciens joueurs 13:30
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    60e confrontation entre Auxerre et l'OL 12:40
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    L'OL Lyonnes et Melchie Dumornay bientôt récompensés ? 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Ligue 1 : l'OL, bon élève au piège du hors-jeu 11:00
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    Auxerre - OL : chassé-croisé entre Nicolas Tagliafio et Abner 10:10
    Jonatan Giraldez, entraîner d'OL Lyonnes
    "Une très bonne leçon pour l'avenir", estime Giráldez après Juventus - OL Lyonnes 09:25
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes était pourtant prévenu 08:40
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Ligue 1 : sans surprise, l'OL est plus à l'aise à domicile 08:00
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes qualifié pour les barrages de la Ligue des champions 07:30
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Mené 3-0, l'OL Lyonnes limite la casse contre la Juventus 19/11/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Juventus - OL Lyonnes : Chawinga et Yohannes seuls changements 19/11/25
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : quatre Fenottes pour un stage avec l’équipe de France U17 19/11/25
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme 19/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut