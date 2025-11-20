OL : 800 supporters attendus à Auxerre, mais sous encadrement

Le parcage lyonnais sera complet dimanche du côté d'Auxerre. Les 800 supporters de l'OL se rendront directement au stade l'Abbé-Deschamps pour assister au match.

La dernière coupure internationale de l'année 2025 est pratiquement terminée. Vendredi, la Ligue 1 est de retour. Il faudra patienter jusqu'à dimanche cependant pour voir l'OL. Les hommes de Paulo Fonseca voyageront à Auxerre à 15 heures dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Après quatre matchs sans succès toutes compétitions confondues, ils espèrent retrouver le goût de la victoire à l'Abbé-Deschamps, face à la lanterne rouge.

Avec l'aide des supporters pour les pousser ? Sans doute, car ils seront 800 ce week-end à faire le déplacement pour encourager leur club de cœur. Le parcage qui leur est consacré sera plein pour l'occasion. Mais les fans rhodaniens n'auront pas toute la liberté pour se mouvoir dans la commune et aux abords du stade. Au contraire, la préfecture de l'Yonne a décidé de les encadrer.

Escortés par les forces de l'ordre pour venir au stade

Ainsi, les spectateurs venant de Lyon ou ayant un billet pour l'espace dédié aux visiteurs ne pourront pas circuler dans le centre-ville ou à côté de l'enceinte sportive. Les cars qui les emmèneront se présenteront au point de rendez-vous sur le site d'Auxerrexpo à 12h30 le jour de la rencontre. Ensuite, les forces de l'ordre les escorteront jusqu'à l'Abbé-Deschamps.

Comment expliquer une telle précaution alors que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé cette affiche 1 sur 5 d'après son échelle de potentiels troubles ? Surtout par la crainte des pouvoirs publics de voir arriver dans l'équation des supporters parisiens. On se souvient que plusieurs incidents ont déjà impliqué Rhodaniens et Franciliens par le passé.