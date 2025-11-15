Ligue 1 : les regrets de Samuel Umtiti avec l'OL

Actualités
    • À deux reprises en 2015 et 2016, l'OL a fini deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Deux saisons qui laissent quelques regrets à Samuel Umtiti.

    Depuis, l'OL n'a plus jamais été aussi bien classé. En 2015 et 2016, il a terminé deux fois de suite deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Une formation dans laquelle on retrouvait Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Jordan Ferri, Nabil Fekir ou encore Alexandre Lacazette. Une génération "dorée" avec plusieurs Lyonnais qui ont manqué de peu de décrocher un 8e sacre.

    Notamment en 2014-2015, lorsque ce groupe est en tête jusqu'à la 30e journée. Les Parisiens seront finalement champion avec huit longueurs d'avance, ce qui laisse un goût d'inachevé à Samuel Umtiti. "Oui, il y a de la frustration. Avec cette génération, et même si Paris arrivait avec de gros moyens, ce qui compliquait la chose, je trouve que cette année-là, on pouvait gagner. On avait tout, l'équipe, la mentalité, la qualité... On finit seconds, mais c'est un regret de ne pas l'avoir remporté", a reconnu le néo-retraité au micro de RMC.

    Manque d'expérience dans le sprint final ?

    La jeunesse, qui a servi à cet effectif en le rendant insouciant, a pu peser dans le sprint final. "Ce qu'il a manqué ? Plusieurs choses, ce n'est pas qu'un seul facteur. Peut-être un peu d'expérience, car avoir autant de jeunes, c'est bien, mais l'expérience ça ne s'achète pas et c'est très important pour soulever des titres, surtout lors de périodes compliquées, expliquait le champion du monde 2018. Par exemple pour mener 1-0 et fermer derrière. On a toujours essayé de jeu, sauf qu'à certains moments, on se faisait prendre. Je pense quand même que ça nous a servi pour apprendre très vite."

    Néanmoins, l'ancien Barcelonais a apprécié voir cet OL évolué avec des garçons du cru. "On n'avait pas forcément toutes les armes au début, mais on a grandi petit à petit", s'est-il souvenu. Depuis, l'Olympique lyonnais est remonté à deux reprises sur le podium, en 2018 et 2019, en neuf saisons, avec surtout de nombreuses péripéties et des changements à tous les étages.

    1 commentaire
    1. OL-91
      OL-91 - sam 15 Nov 25 à 14 h 51

      En résumé, l'équipe de l'OL à force de vouloir faire du jeu, s'est toujours fait avoir par derrière !

