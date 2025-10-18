Samuel Umtiti (ex-OL) prépare sa reconversion au Paris FC

Actualités
    • Un stage auprès de l'équipe réserve du Paris FC. Depuis le début de la semaine, Samuel Umtiti entame sa nouvelle vie, avec l'objectif de devenir entraîneur.

    Tel un nouvel élève, il a fait sa rentrée en début de semaine. Quelques jours après l'hommage rendu par le public français, Samuel Umtiti se plongeait déjà dans sa nouvelle vie. L'ancien défenseur, qui a annoncé sa retraite sportive mi-septembre, se tourne maintenant vers la suite, sa reconversion.

    Si tout se déroule comme prévu, nous pourrions voir, dans quelques années, le champion du monde 2018 sur un banc en Ligue 1. Car voilà désormais l'objectif de l'ex-Lyonnais (170 rencontres entre 2012 et 2016). Il ne s'en cache pas, il souhaite devenir entraîneur. Mais pour cela, il lui faut passer les diplômes. Et même si par sa carrière au haut niveau, son parcours sera simplifié, il lui reste du chemin à accomplir.

    Il a retrouvé Jimmy Briand au PFC

    Ainsi, Umtiti a entamé, du côté du Paris FC, un stage afin de se préparer à passer les certifications nécessaires. Il apprend aux côtés du coach de la réserve Michaël D’Amore et de son adjoint Vincent Demarconnay, explique Le Parisien. Une venue possible grâce à la présence chez les U17 franciliens de son compère Jimmy Briand, au club depuis l'été dernier. Les deux hommes ont partagé une cinquantaine de matchs ensemble à l'OL de 2012 à 2014.

      Outlander - sam 18 Oct 25 à 15 h 31

      Pourquoi il ne fait pas ce stage chez nous ? Ça semble pourtant tellement logique...

    réseaux sociaux
