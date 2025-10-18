Nice - OL : dans ce match, et si la clé était la défense niçoise ?

Plutôt perméable depuis le début de saison (12 buts encaissés), Nice a en plus des absents en défense. C'est dans ce secteur de jeu que pourrait se trouver la clé de la rencontre face à l'OL.

Entre une défense qui laisse à désirer et une attaque dépeuplée de ses éléments forts de la saison dernière, qui prendra le dessus ? C'est pour obtenir cette réponse que batailleront Niçois et Lyonnais ce samedi sur la Côte d'Azur (17 heures). Une opposition assez indécise, il faut le dire, entre Nice et l'OL, avec des résultats et des styles de jeu bien différents.

Entre des Aiglons peu à l'aise derrière (douze buts concédés, quatrième pire total) et des Rhodaniens plus solides (cinq, meilleur total) mais moins flamboyants (neuf réalisations pour, sixième moins bon bilan), le duel pourrait basculer proche de la surface de Yéhvann Diouf. D'ailleurs, Franck Haise souhaite voir son équipe s'inspirer des performances défensives de leur futur adversaire.

Deux systèmes s'opposent

Mais les Maralpins y parviendront-ils ? Ils ont réussi un seul clean-sheet jusqu'à présent, contre Nantes. Surtout, il leur manque beaucoup de joueurs dans ce secteur : Abdelmonem, Ndayishimiye, Moïse Bombito sont blessés et Ali Abdi est suspendu. Mais le Gym retrouve son capitaine, Dante.

Du côté de l'OL, la menace offensive est assez diffuse, mais pas forcément très fiable d'un point de vue réalisme. Néanmoins, Paulo Fonseca attend de ses troupes qu'elles prennent "les commandes du jeu et des initiatives pour se créer des occasions", tout en restant "plus équilibrées sur l’ensemble du match." Tout cela nous promet un joli duel tactique entre le 3-4-3 niçois et le 4-2-3-1 des Lyonnais.