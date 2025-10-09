Ligue 1 : l’OL sous-performe offensivement

Ayant perdu de nombreux éléments durant l’été, l’OL a quelques difficultés offensivement. Cela s’est vu contre Toulouse. Avec neuf buts inscrits en sept matchs, la formation lyonnaise devrait avoir au moins deux réalisations de plus à son compteur, selon les Expected Goals attendus.

Depuis le début de la saison, les surprises sont là offensivement. Loin d’être attendu dans le onze titulaire, Adam Karabec a donné un bel aperçu de ce que pouvait apporter sa patte gauche. Devant, Martin Satriano reste un choix par défaut, mais ses deux dernières sorties ont montré qu’il pouvait rendre de fiers services. Il ne sera certainement pas un attaquant à 20 buts, mais l’Uruguayen et son profil peuvent permettre aux ailiers de l’OL de prendre la profondeur ou aux milieux comme Tolisso de se projeter. Néanmoins, l’animation offensive est clairement pointée du doigt depuis le début de la saison. Les pertes estivales se ressentent logiquement dans le rendement et les neuf petits buts en sept matchs de Ligue 1 font un peu tache. Surtout que l’OL n’arrive pas à tuer ses matchs, comme ce fut le cas contre Toulouse dimanche dernier.

Un début de saison d'un club de deuxième partie de tableau

Le réalisme lyonnais est d’ailleurs mis en avant dans ce début d’exercice, mais qu’en est-il vraiment ? L’OL surperforme-t-il réellement ? Pas tant que ça si l’on s’en tient aux statistiques d’Opta. Sur les sept premiers matchs de la saison, les joueurs de Paulo Fonseca auraient dû inscrire entre 11 et 12 buts. C’est ce que révèlent les Expected Goals (xG) listés par la plateforme statistique. Avec 11,75xG attendus, l’OL est sixième dans ce classement. Or, au classement des buts marqués, il n’est que neuvième. Il partage cette place avec Rennes, Nice et Lorient, présents dans la deuxième partie de tableau. Comme on le savait déjà, c’est avant tout la solidité défense qui permet aux Lyonnais de n’être qu’à un point du leader qu’est le PSG. Une stratégie qui peut durer sur le long terme ?