Contre l’OL, la Populaire Sud de Nice en sursis

Mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension d’Ali Abdi pour un match contre l’OL. La Populaire Sud sera sous le coup d’un sursis suite à des chants ayant provoqué deux interruptions de la rencontre contre le Paris FC.

Cela ne fait que quatre jours et certains sont déjà en manque du football de club. Les trêves internationales ont quelque peu perdu de l’intérêt chez les suiveurs et le retour de la Ligue 1 est forcément attendue chez les supporters. Il faudra patienter encore un peu, car le championnat de France ne reprendra ses droits que le vendredi 17 octobre. Pour ce qui est de l’OL, le retour à la compétition aura lieu le lendemain avec un déplacement à Nice (17h). Même si les Aiglons ne sont pas au top de leur forme, un voyage sur la Côte d’Azur n’est jamais simple. Comme avancé depuis le début de la saison, Franck Haise devra faire sans Moïse Bombito, victime d’une fracture du tibia, et d’Ali Abdi.

Un comportement scruté le 18 octobre

Le latéral niçois a vu sa suspension d’un match ferme confirmée par la commission de discipline mercredi soir. Cette dernière a également placé la tribune Populaire Sud sous le coup d’un sursis. À l’occasion de la venue du Paris FC, le 28 septembre dernier, l’arbitre avait été obligé d’interrompre à deux reprises la rencontre suite à certaines "expressions orales". La commission de discipline a donc choisi de prévenir avant de sévir. Le comportement des supporters niçois sera de ce fait observé avec attention le 18 octobre prochain.