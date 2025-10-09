Nommé directeur général fin juin, Michael Gerlinger va représenter la société OLSASU au sein de l’OL Fondation. L’Allemand siègera notamment aux côtés de Wendie Renard et Sidney Govou.

Une casquette de plus sur la tête de Micheal Gerlinger. Arrivé au sein d’Eagle Football à la demande de John Textor en qualité de directeur du football, l’Allemand a pris du galon ces derniers mois. Avec la mise sur la touche de Textor à l’OL et la nomination de Michele Kang comme nouvelle présidente, Gerlinger a endossé le costume de directeur général du club lyonnais. Impliqué désormais au quotidien entre Rhône et Saône, il forme avec Matthieu Louis-Jean le duo fort du sportif à l’OL. Ces derniers jours, l’ancien du Bayern Munich a hérité d’un siège au conseil d’administration de l’OL Fondation.

Renard et Govou aussi au CA depuis un an

Promu comme administrateur en qualité de représentant de l’OLSASU en lieu et place de Laurent Prud’homme, Gerlinger siègera aux côtés de Raymond Domenech, Guillaume Naslin du Fondaction du Football, Marie-Laure Wiart DRH d’Eagle Football Group, ainsi que Wendie Renard, et Sidney Govou, le tout sous la présidence de Thierry Frémaux. Tous chapeauteront les actions de l’OL Fondation qui poursuivra ses actions pour "le soutien par le football, l’égalité des chances et la sensibilisation à l’environnement."