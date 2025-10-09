Actualités
Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque

OL : Sulc et Karabec en action, un duel Gomes Rodriguez - Himbert ce jeudi

  • par David Hernandez

    • Après Clinton Mata, laissé au repos avec l’Angola mercredi, Pavel Sulc et Adam Karabec seront les deux premiers internationaux de l’OL en action chez les A. Avant ça, Alejandro Gomes Rodriguez et Rémi Himbert croiseront le fer lors d’un amical entre les U18 anglais et français.

    En voyant son nom absent de la feuille de match mercredi, les supporters de l’OL ont accueilli la nouvelle de l’absence de Clinton Mata avec l’Angola avec le sourire. Ayant enchaîné avec la formation lyonnaise depuis le début de la saison, le défenseur a pu souffler un peu. L’élimination des Palanças Negras de la course à la Coupe du monde 2026 pourrait même permettre à Mata de ne jouer aucun match durant cette trêve internationale, ce qui ne serait pas pour déplaire à Paulo Fonseca.

    En attendant d’en savoir plus sur le sort du défenseur angolais, Adam Karabec et Pavel Sulc seront donc les deux premiers Lyonnais en lice avec leur sélection. Retenus avec la Tchèquie, les offensifs rhodaniens affrontent la Croatie ce jeudi soir (20h45) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Un match qui vaut cher puisque les deux nations affichent 12 points au compteur, même si la Tchéquie a un match en plus.

    Les U18 en préparation pour le Mondial

    De pression, il n’y en aura pas à 19h entre les U18 de l’Angleterre et ceux de l’équipe de France. La confrontation entre Alejandro Gomes Rodriguez et Rémi Himbert rentre dans le cadre de deux amicaux entre les deux nations européennes en vue de l’échéance qu’est la Coupe du monde U17 qui se tiendra au Qatar du 3 au 27 novembre prochain. Après ce premier match ce jeudi, l’Angleterre et la France s’affronteront à nouveau à Saint George's Park, ce dimanche 12 octobre (15h).

    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger fait son entrée au conseil d’administration de l’OL Fondation

