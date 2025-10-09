L’OL Lyonnes recevra Strasbourg le 22 novembre (21h)

Pour le compte de la 8e journée de Première Ligue, l’OL Lyonnes recevra Strasbourg à Décines. Cette rencontre a été programmée à 21h et diffusée sur Canal+ Foot.

C’est un sans-faute dans ce début de saison. Si les Lyonnaises n’ont réalisé qu’un seul clean-sheet en cinq rencontres, l’OL Lyonnes a fait le plein de points. Quatre victoires en championnat et un succès (1-2) acquis mardi à Londres contre Arsenal, tenant du titre en Ligue des champions, difficile de rêver mieux. Alors oui, Jonatan Giraldez a logiquement des choses à redire sur le plan de jeu qu’il souhaite mettre en place, mais comme tout coach, il sera avant tout attendu au printemps avec les matchs à enjeux. En attendant, il faut faire le travail, que ce soit sur la scène européenne ou en championnat.

Un horaire pas adapté aux fortes affluences

Après les venues du FC Nantes de Julie Swierot (18 octobre) et du Paris FC de Maéline Mendy (1er novembre), les Lyonnaises iront à Montpellier pour le compte de la 7e journée de Première Ligue (7 novembre, 21h). Elles retrouveront le Parc OL le 11 novembre avec la Ligue des champions, mais pour le championnat, il faudra patienter jusqu’au 22 novembre. L’OL Lyonnes accueillera Strasbourg le samedi 22 à 21h. Un horaire qui ne risque pas de déplacer les foules à Décines, même si la diffusion ne sera pas gratuite, car le match se jouera sur Canal+ Foot et non la chaîne YouTube de la FFF.